La candidata a rectora Maite Flores despedirá su campaña en la Capitol con una consumición gratis

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Maite Flores, cerrará su campaña electoral el próximo martes, día 10, con una fiesta en la Sala Capitol en la que ofrecerá una consumición gratis a las personas asistentes.

El anuncio lo realizó este miércoles a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, acompañada del cartel del evento, en el que anima a la comunidad universitaria a participar en el acto de cierre de campaña.

“Ya sabéis que en esta candidatura somos muy de anticipar, planificar y liderar. Por eso, como ya superamos el ecuador de la campaña, estamos organizando la fiesta de cierre en la Sala Capitol el martes día 10, a partir de las 21.30 horas”, señaló Flores en su mensaje.

La candidata explicó además que la entrada será gratuita hasta completar aforo y que la sesión musical de la noche correrá a cargo del DJ Carlos López.