La APLU abre sus puertas al alumnado de Bertamiráns para concienciar sobre el cuidado del territorio

Estudiantes del Instituto Plurilingüe de Bertamiráns participan en la actividad Eu son inspect@r urbanístic@ en la sede de la APLU Cedida

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística abrió este miércoles sus puertas al alumnado y profesorado del Instituto Plurilingüe de Bertamiráns, en el municipio de Ames, con el objetivo de promover la conciencia sobre el territorio y la ordenación urbanística a través de una actividad educativa desarrollada en el marco del Proxecto Terra de la Xunta de Galicia.

La jornada, titulada Eu son inspect@r urbanístic@. Coida do territorio. Coida do teu, fue organizada por la APLU, entidad consorcial adscrita a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, en colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en el marco del convenio que ambas instituciones mantienen para el desarrollo del programa educativo.

La directora de la APLU, Victoria Núñez, recibió al grupo participante y destacó la importancia de este tipo de iniciativas para sensibilizar a la juventud sobre la protección del medio natural y la planificación responsable del territorio, una labor que forma parte de las funciones del organismo autonómico.

Durante toda la mañana, el alumnado tuvo la oportunidad de conocer la complejidad del territorio y del paisaje, así como los instrumentos urbanísticos que regulan los usos del suelo, comprendiendo la relevancia de estos mecanismos para garantizar un desarrollo sostenible y un uso responsable del entorno, tanto en el presente como en el futuro.