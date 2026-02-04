Gadis y el Monbus Obradoiro entregan 810 kilos de comida al Albergue Juan XXIII

Representantes de Gadis, del Monbus Obradoiro y del Albergue Juan XXIII, durante el acto de entrega de alimentos Cedida

Gadis y el Monbus Obradoiro hicieron entrega este martes de un total de 810 kilos de alimentos al Albergue Juan XXIII, en Santiago de Compostela. La iniciativa es el resultado del Partido Solidario celebrado el pasado 17 de enero, en el que el conjunto compostelano se enfrentó al HLA Alicante.

La acción solidaria partía de un compromiso conjunto por el que Gadis donaría cinco kilos de comida por cada punto anotado durante el encuentro. El marcador final, 87-75, sumó un total de 162 puntos, lo que permitió alcanzar la cifra final de alimentos entregados.

Un apoyo clave para el albergue

Durante el acto de entrega, el director del centro, Miguel de la Mata, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y agradeció el apoyo continuado de ambas entidades. Según señaló, este esfuerzo resulta fundamental en un contexto en el que el albergue atiende de manera constante a personas en situación de vulnerabilidad. En 2025, el Albergue Juan XXIII ofreció cenas a un total de 13.480 usuarios.

Por su parte, el director general del Monbus Obradoiro, Héctor Galán, subrayó que para el club “es un gusto” participar en este tipo de acciones solidarias y agradeció a Gadis su implicación en la 13ª edición del Partido Solidario, destacando el elevado número de puntos anotados en el encuentro.

En representación de Gadis asistió Miguel Freire, director de Relaciones con el Exterior del Grupo Gadisa, quien puso en valor el resultado de esta acción de responsabilidad social corporativa, que permitió superar los 800 kilos de productos no perecederos destinados a familias y personas necesitadas.