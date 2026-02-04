Mi cuenta

Santiago de Compostela

El piloto compostelano Luis Penido, reconocido como Deportista de Alto Nivel por el CSD

La distinción, publicada en el BOE, tiene una vigencia de cinco años y sitúa al piloto de Santiago entre un reducido grupo del automovilismo nacional

Eladio Lois
Eladio Lois
04/02/2026 11:09
Luis Penido, junto a su equipo
Luis Penido, junto a su equipo
Cedida
El piloto compostelano Luis Penido ha sido reconocido como Deportista de Alto Nivel por el Consello Superior de Deportes (CSD), una distinción que se concede en base a los resultados deportivos internacionales obtenidos durante 2025. En el mismo listado figura también el joven piloto silledense Christian Costoya, ambos como referentes actuales del automovilismo gallego.

La consideración de Deportista de Alto Nivel se otorga por un periodo de cinco años y constituye el máximo reconocimiento que concede el CSD a deportistas con nacionalidad española. Para su concesión se analizan, además de los resultados internacionales, distintos parámetros como la modalidad practicada, su carácter olímpico, la categoría del deportista y el número de países representados en cada disciplina, así como la posición final alcanzada en campeonatos europeos o mundiales.

Con la incorporación de Penido y Costoya, el número total de pilotos y copilotos reconocidos como deportistas de alto nivel en España se sitúa actualmente en un reducido grupo de 15 dentro del mundo del automovilismo, lo que subraya el carácter excepcional de esta distinción. 

Un logro histórico

Luis Penido ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento recibido y ha destacado que supone “todo un orgullo ter recibido o recoñecemento do CSD polos nosos éxitos no 2025, onde acadamos por primeira vez na historia que un piloto galego se alzase co título de Campión de Europa de Montaña”. El piloto recordó además que esta consideración ha sido otorgada anteriormente a figuras destacadas del automovilismo como Fernando Alonso, Marc Gené, Dani Sordo, Chus Puras o Antonio Zanini.

Penido también subrayó el valor simbólico de compartir este reconocimiento con una joven promesa como Christian Costoya, señalando que “a idade non é ningún impedimento para seguir soñando e pelexando por triunfos e éxitos deportivos”.

Por último, el piloto compostelano quiso resaltar el trabajo de todo su equipo y de sus patrocinadores, cuyo apoyo continuado ha sido clave para la consecución de títulos y reconocimientos en los últimos años.

