El Auditorio Abanca acoge 'The European Odyssey', teatro participativo en inglés para escolares

Exterior del Auditorio Abanca, en Santiago Archivo

Afundación presenta este jueves, 5 de febrero, una nueva propuesta dentro de su programación de teatro para escolares en Santiago de Compostela. Se trata de The European Odyssey, un espectáculo de teatro participativo en inglés de On Stage Company, que se representará en el Auditorio Abanca en dos pases, a las 10.00 y a las 12.00 horas, con la asistencia de 790 estudiantes procedentes de 11 centros educativos de Santiago y su comarca.

Gadis y el Monbus Obradoiro entregan 810 kilos de comida al Albergue Juan XXIII Más información

La obra está dirigida a alumnado de 1º a 4º de ESO y utiliza el teatro participativo como herramienta práctica y lúdica para el aprendizaje del inglés. La historia arranca al final del curso escolar, cuando un grupo de estudiantes estadounidenses inicia un viaje por Europa junto a su peculiar profesor. Tras perder a su guía, los protagonistas deberán afrontar situaciones tan disparatadas como educativas mientras intentan recuperar sus maletas, en un recorrido por las mitologías clásicas, los malentendidos culturales y el descubrimiento de aquello que une a las distintas culturas europeas.

Teatro, idioma y valores

Las artes escénicas ocupan un lugar destacado dentro de la programación educativa que Afundación diseña cada curso con el objetivo de complementar la formación académica del alumnado. Estas propuestas están concebidas para fomentar una educación en valores y competencias transversales, potenciando aspectos como la creatividad, la autonomía, la solidaridad, la autoestima o el trabajo en equipo.

En este contexto, el teatro se consolida como una herramienta educativa de primer nivel, capaz de estimular la capacidad de observación, favorecer el diálogo y la reflexión y contribuir al desarrollo de habilidades sociales, al tiempo que acerca el aprendizaje de idiomas de una forma dinámica y participativa.