La cultura popular centra la programación del Espazo Apego durante el mes de febrero

La Espazo Apego dedicará el mes de febrero a la cultura popular, con una programación que combina gastronomía tradicional, narración oral, juego, música y artes plásticas, dirigida a niñas y niños de distintas edades. Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el mes y requieren inscripción previa, con confirmación de plaza por correo electrónico tras el cierre de cada plazo.

El mítico restaurante Mr. Chu reabre por tiempo limitado Más información

Coincidiendo con el mes en el que la tradición dice que “casan los pájaros”, el espacio propone una inmersión en la lengua y el patrimonio cultural a través de propuestas semanales. En los lunes 2 y 16, el programa Merendolas permitirá elaborar una receta de Entroido, mientras que los jueves estarán dedicados a sesiones de cuentos, cantos y recitados en gallego, además de un taller de artes plásticas vinculado a las celebraciones tradicionales.

Actividades semanales para la infancia

Bajo el eje A lingua medra, cada lunes, de 17.00 a 19.00 horas, se ofrecerán actividades para niñas y niños de 2 a 6 años, con distintos enfoques según la semana: cocina en Merendolas, psicomotricidad en Movéndonos con Apego y ciencia en Experimentamos. El calendario incluye citas los lunes 2, 9, 16 y 23.

Las Tardes de contos se celebrarán los martes 3, 10, 17 y 24, con dos turnos: de 17.00 a 18.00 horas para menores de 3 años y de 18.15 a 19.15 horas para niñas y niños de 3 a 6 años. Por su parte, Enredando e lingoretando ocupará los miércoles 4, 11, 18 y 25, de 17.00 a 19.00 horas, con actividades de juego y socialización en gallego, adaptadas a los grupos de 0 a 3 y de 3 a 6 años.

Espectáculos y talleres especiales

Dentro del apartado Tachán!, el programa incluye dos propuestas singulares. El jueves 5, a las 18.00 horas, la narradora Manuela Contacontos presentará Contos de Entroido, una sesión dirigida a público de 3 a 6 años que recorre figuras tradicionales como peliqueiros, cigarróns o pantallas a través de historias de narración oral.

El jueves 12, a las 17.00 horas, tendrá lugar un obradoiro de chapeus das xeneraliñas da Ulla, impartido por la Semente Compostela y dirigido a niñas y niños de 3 a 8 años, con acompañamiento adulto para menores de 5. La actividad, organizada por el Departamento de Festas, permitirá elaborar un sombrero tradicional utilizando materiales sencillos y personalizados.

Todas las actividades del Espazo Apego se realizan con inscripción previa mediante formulario y la confirmación de plaza se envía por correo electrónico una vez cerrado el plazo correspondiente.