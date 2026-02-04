Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La cultura popular centra la programación del Espazo Apego durante el mes de febrero

Cocina de Entroido, cuentos, juegos y talleres para la infancia llenan la agenda cultural del espacio municipal

Redacción
04/02/2026 07:10
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Espazo Apego dedicará el mes de febrero a la cultura popular, con una programación que combina gastronomía tradicional, narración oral, juego, música y artes plásticas, dirigida a niñas y niños de distintas edades. Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el mes y requieren inscripción previa, con confirmación de plaza por correo electrónico tras el cierre de cada plazo.

Interior de Mr. Chu, que reabre hoy en la Rúa das Hortas con una estética renovada

El mítico restaurante Mr. Chu reabre por tiempo limitado

Más información

Coincidiendo con el mes en el que la tradición dice que “casan los pájaros”, el espacio propone una inmersión en la lengua y el patrimonio cultural a través de propuestas semanales. En los lunes 2 y 16, el programa Merendolas permitirá elaborar una receta de Entroido, mientras que los jueves estarán dedicados a sesiones de cuentos, cantos y recitados en gallego, además de un taller de artes plásticas vinculado a las celebraciones tradicionales. 

Actividades semanales para la infancia

Bajo el eje A lingua medra, cada lunes, de 17.00 a 19.00 horas, se ofrecerán actividades para niñas y niños de 2 a 6 años, con distintos enfoques según la semana: cocina en Merendolas, psicomotricidad en Movéndonos con Apego y ciencia en Experimentamos. El calendario incluye citas los lunes 2, 9, 16 y 23.

Las Tardes de contos se celebrarán los martes 3, 10, 17 y 24, con dos turnos: de 17.00 a 18.00 horas para menores de 3 años y de 18.15 a 19.15 horas para niñas y niños de 3 a 6 años. Por su parte, Enredando e lingoretando ocupará los miércoles 4, 11, 18 y 25, de 17.00 a 19.00 horas, con actividades de juego y socialización en gallego, adaptadas a los grupos de 0 a 3 y de 3 a 6 años. 

Espectáculos y talleres especiales

Dentro del apartado Tachán!, el programa incluye dos propuestas singulares. El jueves 5, a las 18.00 horas, la narradora Manuela Contacontos presentará Contos de Entroido, una sesión dirigida a público de 3 a 6 años que recorre figuras tradicionales como peliqueiros, cigarróns o pantallas a través de historias de narración oral.

El jueves 12, a las 17.00 horas, tendrá lugar un obradoiro de chapeus das xeneraliñas da Ulla, impartido por la Semente Compostela y dirigido a niñas y niños de 3 a 8 años, con acompañamiento adulto para menores de 5. La actividad, organizada por el Departamento de Festas, permitirá elaborar un sombrero tradicional utilizando materiales sencillos y personalizados.

Todas las actividades del Espazo Apego se realizan con inscripción previa mediante formulario y la confirmación de plaza se envía por correo electrónico una vez cerrado el plazo correspondiente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG pone en valor el rumbo “a medio y largo plazo” del Concello de Santiago
Agencias
Estudiantes del Instituto Plurilingüe de Bertamiráns participan en la actividad Eu son inspect@r urbanístic@ en la sede de la APLU

La APLU abre sus puertas al alumnado de Bertamiráns para concienciar sobre el cuidado del territorio
Eladio González Lois
Maite Flores, candidata a rectora de la USC

La candidata a rectora Maite Flores despedirá su campaña en la Capitol con una consumición gratis
Redacción
El ideal gallego

Así será el Entroido en Santiago de Compostela | Programación completa
Eladio González Lois