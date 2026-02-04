Cerca de 5.300 estudiantes participan en los Encontros na Zona USC en el Campus de Santiago

Foto de archivo de estudiantes en el campus sur Santi Alvite

Los Encontros na Zona USC comenzaron este martes 3 en Compostela y se prolongarán hasta el 6 de febrero, con la participación de cerca de 5.300 estudiantes procedentes de 102 centros de enseñanza media de toda Galicia. La iniciativa permite al alumnado preuniversitario conocer de primera mano la oferta docente y de servicios de la Universidade de Santiago de Compostela.

A lo largo de 17 itinerarios, las y los participantes visitarán aulas, laboratorios y otros espacios de los centros en los que se imparten las titulaciones de su interés, recorriendo el Campus de Santiago durante las jornadas previstas.

La iniciativa busca orientar al estudiantado en la elección de estudios universitarios, acercando el día a día de la institución y facilitando el contacto directo con los espacios donde se desarrolla la actividad académica.