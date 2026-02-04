Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así será el Entroido en Santiago de Compostela | Programación completa

Los centros socioculturales de la ciudad impulsan desfiles, obradoiros, música, comparsas y actividades familiares durante las próximas semanas

Eladio Lois
Eladio Lois
04/02/2026 14:46
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Santiago ha presentado la programación del Entroido 2026 en sus centros socioculturales, una propuesta descentralizada que llevará durante los meses de febrero y marzo actividades festivas y participativas a los distintos barrios de la ciudad. El programa apuesta por un Entroido tradicional, familiar y comunitario, con iniciativas pensadas para público infantil, juvenil y adulto.

La programación incluye talleres creativos, actividades musicales, animación, desfiles de comparsas, obradoiros de disfraces y propuestas vinculadas a la gastronomía típica de estas fechas. Muchas de las actividades están diseñadas para fomentar la participación vecinal y el uso de los espacios socioculturales como puntos de encuentro durante las celebraciones. Actividades para todos los públicos

Actividades destacadas

Uno de los actos más destacados volverá a ser el Enterro da Sardiña para público adulto, con varias convocatorias repartidas por la ciudad. La primera tendrá lugar el martes 10 de febrero, a las 18.00 horas, en el CSC Cardeal Quiroga. Le seguirán nuevas citas el jueves 12 de febrero, a las 19.00 horas, en el CSC do Romaño, y el lunes 16 de febrero, a las 18.00 horas, en el CSC do Ensanche.

La programación reserva también un espacio específico para el público infantil, con enterros da sardiña adaptados que se celebrarán, entre otras fechas, el martes 10 de febrero, a las 18.30 horas, en el CSC Santa Marta, y el miércoles 11 de febrero, a las 12.30 horas, en el CSC das Fontiñas.

Durante los días previos se desarrollarán numerosos obradoiros de máscaras y sombreros, dirigidos principalmente a público infantil y familiar. Estas actividades se celebrarán en centros como Fontiñas, Santa Marta, Conxo, Castiñeiriño, Vite, Ensanche o Nemenzo, con sesiones repartidas entre el sábado 8 y el sábado 21 de febrero, en horarios de tarde y fin de semana.

La música de Entroido también tendrá un papel destacado, con sesiones familiares como la prevista el lunes 9 de febrero, a las 18.00 horas, en el CSC Santa Marta; el martes 10 de febrero, a las 18.00 horas, en el CSC do Ensanche; y el miércoles 18 de febrero, a las 12.30 horas, en el CSC de Sar.

La gastronomía tradicional llegará de la mano de los obradoiros de petiscos de Entroido, dirigidos a público adulto y con inscripción previa. Estas actividades se celebrarán el viernes 6 de febrero, a las 18.30 horas, en el CSC de Menéndez; el miércoles 11 de febrero, a las 19.15 horas, en el CSC do Romaño; y el sábado 14 de febrero, a las 11.00 horas, en el CSC Agustín Bueno do Castiñeiriño.

Exterior del Auditorio Abanca, en Santiago

El Auditorio Abanca acoge 'The European Odyssey', teatro participativo en inglés para escolares

Más información

Las comparsas de barrio recorrerán distintos centros socioculturales durante el Entroido. Entre las actuaciones programadas figuran las del viernes 13 de febrero, a las 18.00 horas, en el CSC do Ensanche; el sábado 14 de febrero, a las 17.00 horas, en el CSC das Fontiñas; el lunes 16 de febrero, a las 17.00 horas, en el CSC Santa Marta; y el martes 17 de febrero, a las 17.00 horas, en el CSC José Saramago de Vite.

Como colofón, el lunes 16 de febrero, la Casa das Máquinas acogerá la Festa Familiar de Entroido, con actividades desde las 16.00 horas, espectáculos, obradoiros, degustación de filloas y caldo de Entroido, y un baile final a las 20.00 horas con música tradicional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG pone en valor el rumbo “a medio y largo plazo” del Concello de Santiago
Agencias
Estudiantes del Instituto Plurilingüe de Bertamiráns participan en la actividad Eu son inspect@r urbanístic@ en la sede de la APLU

La APLU abre sus puertas al alumnado de Bertamiráns para concienciar sobre el cuidado del territorio
Eladio González Lois
Maite Flores, candidata a rectora de la USC

La candidata a rectora Maite Flores despedirá su campaña en la Capitol con una consumición gratis
Redacción
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

Sanmartín reclama diálogo con la Xunta para planificar el Xacobeo 2027
Redacción