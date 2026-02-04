Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Un algoritmo desarrollado desde Santiago mejora la integración de renovables y ayuda a evitar apagones

Investigadores de la USC y la Universidad de Almería crean un método que optimiza la gestión de la red eléctrica y podría abaratar la factura de la luz

Eladio Lois
04/02/2026 07:25
Montaje con Jorge Mira, Xabier Prado, Francisco Gil Montoya y Jorge Ventura, autores del algoritmo que facilita la integración de energías renovables
Cedida
Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de Almería han desarrollado un nuevo algoritmo matemático que facilita la integración de las energías renovables en la red eléctrica y contribuye a mejorar la estabilidad del sistema, reduciendo el riesgo de apagones en un contexto de transición energética cada vez más dependiente de fuentes limpias.

El trabajo aborda uno de los principales retos actuales del sistema eléctrico: la gestión de la corriente reactiva, una corriente que no realiza trabajo útil pero que circula de forma constante por la red, generando pérdidas, limitando su capacidad y afectando a la calidad del suministro. Este problema se ve acentuado por el uso de inversores fotovoltaicos y eólicos, necesarios para transformar la energía renovable en corriente alterna, pero que introducen distorsiones armónicas en la red.

Validación con datos reales

El nuevo algoritmo permite compensar de forma óptima esas distorsiones, calculando en cada punto de la red la cantidad exacta de corriente reactiva que debe corregirse. La investigación ha sido desarrollada por Xabier Prado y Jorge Mira, del área de Electromagnetismo de la USC e integrantes del Instituto de Materiales de la USC (iMATUS), junto a Francisco Gil Montoya y Jorge Ventura, del departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería.

El método se basa en programación lineal, lo que le permite ofrecer rapidez de cálculo y alta fiabilidad frente a los sistemas tradicionales. Según explican los investigadores, el algoritmo ha sido validado con datos reales de instalaciones industriales, demostrando su aplicabilidad práctica en redes eléctricas inteligentes y su posible integración en sistemas de control ya existentes.

El estudio, publicado en la revista científica Sustainable Energy, Grids and Networks, se encuentra actualmente en proceso de patente. Desde el equipo destacan que el avance supone “un paso hacia redes más eficientes y preparadas para la integración masiva de generación distribuida”, además de reducir los costes de operación para distribuidores y operadores eléctricos, lo que podría traducirse en ahorros en las tarifas eléctricas para los consumidores.

