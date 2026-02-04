Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Aitor Bouza acusa a la Xunta de recortar la atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo

El diputado autonómico y secretario general de los socialistas compostelanos anuncia iniciativas en el Parlamento para exigir la restitución inmediata del servicio y una cobertura estable

Eladio Lois
04/02/2026 07:28
Aitor Bouza, diputado autonómico y secretario general del PSdeG de Santiago
Cedida
El PSdeG ha acusado a la Xunta de Galicia de recortar la atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo, en Santiago de Compostela. El diputado autonómico y secretario general de los socialistas compostelanos, Aitor Bouza, denunció que el Gobierno gallego no está garantizando una atención continuada en este servicio, una situación que, sostiene, afecta directamente a las familias con menores adscritos al centro.

Exterior del centro de salud de Conxo

Denuncian falta de atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo

Más información

Bouza afirmó que la atención pediátrica no se presta con normalidad todos los días, lo que supone una reducción de la asistencia sanitaria disponible. En palabras del dirigente socialista, se trata de una medida que “o que fai é atacar a sanidade pública en Santiago de Compostela”. 

Reclamación en el Parlamento

El diputado avanzó que el PSdeG exigirá en el Parlamento de Galicia la restitución inmediata de la atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo y que se garantice una cobertura estable y continuada para las niñas y niños adscritos. Asimismo, defendió que la falta de sustituciones no puede derivar en recortes asistenciales ni en desplazamientos forzosos de las familias a otros centros.

Bouza sostuvo que, cuando se produce una baja, la Xunta debe adoptar las medidas necesarias para mantener la dotación y asegurar una atención “de calidade óptima”, evitando así que se produzca “un recorte dos servizos nos centros de saúde”. En este sentido, reclamó una respuesta inmediata del presidente de la Xunta y le pidió que no ignore las demandas de las familias y restituya de manera inmediata la atención pediátrica diaria en Conxo, garantizando una sanidad pública de calidad.

