La USC estará presente en la Asamblea General de la Unión Matemática Internacional

La catedrática de la USC Victoria Otero Espinar, designada delegada ante la IMU USC

La Universidade de Santiago de Compostela contará con presencia en la próxima Asamblea General de la Unión Matemática Internacional (IMU) gracias a la designación de Victoria Otero Espinar como delegada para representar a España en este encuentro científico de primer nivel, que tendrá lugar el próximo mes de julio en Nueva York.

La profesora Otero, catedrática de Análisis Matemático de la USC y presidenta de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), participará en las reuniones y en los procesos de toma de decisiones de la IMU, reforzando la presencia española en los foros internacionales donde se debaten las principales líneas de desarrollo de las matemáticas a escala global. El nombramiento supone un respaldo institucional a su trayectoria y pone de relieve el compromiso de España con la excelencia académica y la cooperación científica internacional.

Junto a Otero Espinar, integrarán la delegación española otros miembros del Comité Español de Matemáticas, sociedad adherida a la IMU: Alfonso Gordaliza, presidente del CEMat; Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques; y Manuel de León, académico de la Real Academia de Ciencias.

El papel de la IMU y las Medallas Fields

La Unión Matemática Internacional es la principal organización científica mundial en el ámbito de las matemáticas. Entre sus objetivos figuran la promoción del desarrollo de la disciplina y el fomento de la cooperación entre matemáticos y sociedades científicas de distintos países. Cabe recordar que la IMU celebró su Asamblea General en la USC en 2006, un hito que subraya el peso histórico de la institución compostelana en la comunidad matemática internacional.

La actividad con mayor proyección mediática de la IMU es la concesión de las Medallas Fields, consideradas el máximo reconocimiento en matemáticas. La decisión sobre las personas galardonadas se adopta precisamente en la Asamblea General, que se celebra cada cuatro años, mientras que la entrega oficial tendrá lugar semanas después en el Congreso Internacional de Matemáticos, que en esta edición se celebrará en Filadelfia.