Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La USC estará presente en la Asamblea General de la Unión Matemática Internacional

La profesora Victoria Otero participará en el máximo foro internacional del ámbito de estudio, que se celebrará en julio en Nueva York

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 06:58
La catedrática de la USC Victoria Otero Espinar, designada delegada ante la IMU
La catedrática de la USC Victoria Otero Espinar, designada delegada ante la IMU
USC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela contará con presencia en la próxima Asamblea General de la Unión Matemática Internacional (IMU) gracias a la designación de Victoria Otero Espinar como delegada para representar a España en este encuentro científico de primer nivel, que tendrá lugar el próximo mes de julio en Nueva York.

La profesora Otero, catedrática de Análisis Matemático de la USC y presidenta de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), participará en las reuniones y en los procesos de toma de decisiones de la IMU, reforzando la presencia española en los foros internacionales donde se debaten las principales líneas de desarrollo de las matemáticas a escala global. El nombramiento supone un respaldo institucional a su trayectoria y pone de relieve el compromiso de España con la excelencia académica y la cooperación científica internacional.

Facultade de Física, onde terá lugar a formación

A USC impulsa unha formación para consolidar talento no sector da biomasa

Más información

Junto a Otero Espinar, integrarán la delegación española otros miembros del Comité Español de Matemáticas, sociedad adherida a la IMU: Alfonso Gordaliza, presidente del CEMat; Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques; y Manuel de León, académico de la Real Academia de Ciencias.

El papel de la IMU y las Medallas Fields

La Unión Matemática Internacional es la principal organización científica mundial en el ámbito de las matemáticas. Entre sus objetivos figuran la promoción del desarrollo de la disciplina y el fomento de la cooperación entre matemáticos y sociedades científicas de distintos países. Cabe recordar que la IMU celebró su Asamblea General en la USC en 2006, un hito que subraya el peso histórico de la institución compostelana en la comunidad matemática internacional.

La actividad con mayor proyección mediática de la IMU es la concesión de las Medallas Fields, consideradas el máximo reconocimiento en matemáticas. La decisión sobre las personas galardonadas se adopta precisamente en la Asamblea General, que se celebra cada cuatro años, mientras que la entrega oficial tendrá lugar semanas después en el Congreso Internacional de Matemáticos, que en esta edición se celebrará en Filadelfia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Participantes en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria celebrada en Boqueixón

Más de un centenar de personas participan en la cuarta edición de la Zumba Solidaria de Boqueixón
Eladio González Lois
Vista nocturna de la Catedral de Santiago

Santiago elige la propuesta que definirá la iluminación del entorno de la Catedral durante las próximas décadas
Eladio González Lois
Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade

La Xunta entregará este verano las primeras 24 viviendas públicas en Lamas de Abade, en Santiago
Eladio González Lois
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, en una foto de archivo

Allegue reclama “rapidez” al Concello de Santiago para ceder parcelas: “Ojalá esta vez sea cierto”
Agencias