Santiago de Compostela

El Trío Zukan lleva al Auditorio de Galicia su propuesta sonora ‘Ura’, inspirada en el agua

El concierto, programado para este martes en el Auditorio de Galicia, reflexiona sobre el agua como recurso y símbolo a través de música contemporánea y elementos naturales

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 07:05
Uno de los integrantes del trío, durante una actuación
Uno de los integrantes del trío, durante una actuación
Turismo de Santiago
El Trío Zukan presenta este martes, 3 de febrero, en el Auditorio de Galicia su espectáculo ‘Ura’, una de las propuestas más personales del conjunto dentro del ciclo Contemporáneas. La cita tendrá lugar a las 20.30 horas en el auditorio compostelano.

El cómico Pedro Herrero interpreta una canción durante su show 'Born to be guai'

Reír bajo la lluvia: Pedro Herrero convierte un domingo gris en una catarsis colectiva

‘Ura’, que significa agua en euskera, reúne obras de Abel Paúl, Bertrand Chavarría-Aldrete, Juan José Eslava y Zuriñe F. Gerenabarrena, compositores que reflexionan desde distintas perspectivas sobre el uso, el abuso y la belleza del agua, entendida tanto como recurso esencial como símbolo cultural y emocional. 

Un paisaje sonoro en transformación

El Trío Zukan —formado por txistu, acordeón microtonal y percusión— propone un concierto que combina sonoridades acústicas y electrónicas, incorporando voces, piedras y elementos naturales para transformar el escenario en un paisaje en constante movimiento. Las piezas se articulan como un flujo sonoro que se expande y se disuelve, evocando el curso de un río que avanza entre la fuerza y la vulnerabilidad.

La actuación se enmarca en una programación que apuesta por la música contemporánea y de autor, con una propuesta especialmente pensada para el diálogo entre sonido, espacio y naturaleza, y que sitúa al público ante una experiencia sensorial alejada del formato de concierto convencional.

El espectáculo está recomendado para quienes buscan nuevas formas de escucha y se presenta como una alternativa cultural destacada en la agenda compostelana, también en caso de lluvia, dentro de una oferta que pone en valor la Galicia singular y auténtica desde la creación musical contemporánea.

