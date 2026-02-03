El Trío Zukan lleva al Auditorio de Galicia su propuesta sonora ‘Ura’, inspirada en el agua
El concierto, programado para este martes en el Auditorio de Galicia, reflexiona sobre el agua como recurso y símbolo a través de música contemporánea y elementos naturales
El Trío Zukan presenta este martes, 3 de febrero, en el Auditorio de Galicia su espectáculo ‘Ura’, una de las propuestas más personales del conjunto dentro del ciclo Contemporáneas. La cita tendrá lugar a las 20.30 horas en el auditorio compostelano.
‘Ura’, que significa agua en euskera, reúne obras de Abel Paúl, Bertrand Chavarría-Aldrete, Juan José Eslava y Zuriñe F. Gerenabarrena, compositores que reflexionan desde distintas perspectivas sobre el uso, el abuso y la belleza del agua, entendida tanto como recurso esencial como símbolo cultural y emocional.
Un paisaje sonoro en transformación
El Trío Zukan —formado por txistu, acordeón microtonal y percusión— propone un concierto que combina sonoridades acústicas y electrónicas, incorporando voces, piedras y elementos naturales para transformar el escenario en un paisaje en constante movimiento. Las piezas se articulan como un flujo sonoro que se expande y se disuelve, evocando el curso de un río que avanza entre la fuerza y la vulnerabilidad.
La actuación se enmarca en una programación que apuesta por la música contemporánea y de autor, con una propuesta especialmente pensada para el diálogo entre sonido, espacio y naturaleza, y que sitúa al público ante una experiencia sensorial alejada del formato de concierto convencional.
El espectáculo está recomendado para quienes buscan nuevas formas de escucha y se presenta como una alternativa cultural destacada en la agenda compostelana, también en caso de lluvia, dentro de una oferta que pone en valor la Galicia singular y auténtica desde la creación musical contemporánea.