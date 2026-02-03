Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Tres propuestas compiten por redefinir la iluminación del entorno de la Catedral de Santiago

'Hermes', 'Shh… See the silence' y 'Ad maiora semper' optan a transformar la futura imagen nocturna del corazón histórico de Compostela

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 07:30
Vista nocturna de la Catedral de Santiago
Vista nocturna de la Catedral de Santiago
Catedral de Santiago
El jurado internacional del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental y Artística del entorno monumental de la Catedral de Santiago se reúne este martes para evaluar los anteproyectos presentados por los tres equipos finalistas y seleccionar la propuesta ganadora que definirá la futura iluminación nocturna de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago

La Comisión da Auga lleva a Pleno el modelo de concesión con apoyo de PSdeG y PP

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, recordó que el plan abarca la iluminación de todas las plazas del entorno catedralicio —Obradoiro, Praterías, Quintana e Inmaculada—, así como de los tránsitos que las conectan, y que se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística de Santiago, promovido por el Ministerio de Turismo, la Xunta de Galicia y el Concello de Santiago de Compostela.

En esta segunda y decisiva fase del certamen concurren las propuestas ‘Hermes’, ‘Shh… See the silence’ y ‘Ad maiora semper’, seleccionadas previamente entre un total de 21 candidaturas nacionales e internacionales en la fase inicial de ideas conceptuales. Cada uno de los equipos ha desarrollado ahora un anteproyecto completo, incorporando las recomendaciones formuladas por el jurado tras la primera evaluación. 

La luz como herramienta patrimonial

El concurso tiene como objetivo reinterpretar de forma integral la iluminación del entorno de la Catedral, entendiendo la luz como una herramienta de comunicación con la ciudadanía, de generación de bienestar y de puesta en valor del patrimonio cultural, desde una perspectiva respetuosa con la vida cotidiana de la ciudad histórica.

El jurado valorará aspectos como la estrategia global de iluminación, la integración estética y patrimonial, la calidad arquitectónica, la viabilidad técnica y económica, la eficiencia energética, el control de la contaminación lumínica y la capacidad de las propuestas para crear una iluminación emocional, serena y compatible con el uso diario del espacio urbano.

El certamen se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Santiago, que cuenta con un presupuesto global de 3 millones de euros, y dispone del apoyo técnico integral de la empresa compostelana TRIVIUM. La decisión que adopte el jurado marcará el futuro de la paisaje nocturno del corazón histórico de Compostela.

