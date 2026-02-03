Sogama forma a vecinos de Dodro en compostaje doméstico

Sesión formativa de Sogama sobre compostaje doméstico en el polideportivo de Dodro Cedida

Personal de Sogama se desplazó recientemente al municipio de Dodro para impartir un curso de formación en compostaje doméstico dirigido a los vecinos que solicitaron un compostero para la autogestión de la materia orgánica generada en sus hogares.

La sesión se celebró en el polideportivo municipal tras la entrega de una nueva partida de composteros al Concello y contó con la presencia del alcalde de Dodro, Francisco Xabier Castro Tourís. El objetivo fue explicar la operativa y las ventajas de esta práctica, así como resolver dudas relacionadas con el proceso y con la recogida selectiva de residuos, clave para favorecer su posterior reciclaje.

Beneficios ambientales y ahorro de costes

La iniciativa, impulsada por el Concello desde hace años, pretende poner en valor los restos orgánicos mediante su transformación en compost, recuperando una práctica tradicional del rural gallego y reduciendo la cantidad de residuos que acaban en el contenedor genérico y que son tratados por Sogama. Según se explicó durante el curso, los participantes pueden recuperar en origen alrededor del 40% del contenido medio de una bolsa de basura, compuesta mayoritariamente por materia orgánica, lo que se traduce en beneficios ambientales y en un posible ahorro económico para el municipio al disminuir la factura de gestión.

Para garantizar la obtención de un abono natural de alta calidad conforme a la normativa vigente, la formación abordó desde la ubicación del compostero y los materiales aptos hasta las tareas de control del proceso y la aplicación del compost en agricultura y jardinería. Además del compostero, los vecinos recibieron un cubo específico para orgánicos y un manual didáctico con las pautas a seguir.