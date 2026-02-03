Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago elige la propuesta que definirá la iluminación del entorno de la Catedral durante las próximas décadas

El jurado internacional del concurso selecciona el proyecto ganador, que se dará a conocer oficialmente en los próximos días

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 14:04
Vista nocturna de la Catedral de Santiago
Vista nocturna de la Catedral de Santiago
Catedral de Santiago
Santiago de Compostela ha dado un paso decisivo en la redefinición de la iluminación nocturna del entorno monumental de la Catedral. El jurado internacional del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental y Artística del ámbito catedralicio se reunió este martes en la ciudad para evaluar los anteproyectos de las tres propuestas finalistas y seleccionar la ganadora, que asumirá la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de la obra piloto de iluminación de la plaza de Praterías.

La decisión se hará pública, conforme a los criterios legales del certamen, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en fechas próximas. Con ello se cierra un proceso desarrollado en dos fases, en el que se evaluaron 21 propuestas nacionales e internacionales, con el objetivo de redefinir la iluminación de uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de Europa.

Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade

La Xunta entregará este verano las primeras 24 viviendas públicas en Lamas de Abade, en Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, calificó la jornada como “un día clave para la nueva definición de la iluminación nocturna del corazón de Santiago” y destacó el alto nivel de las tres ideas finalistas, presentadas bajo los lemas 'Hermes', 'Shh… See the silence' y 'Ad maiora semper'. La regidora agradeció al jurado su “trabajo, dedicación, exquisitez y delicadeza” en el análisis de las propuestas y subrayó que el proyecto elegido servirá como experiencia piloto para configurar un modelo homogéneo que se extenderá progresivamente al conjunto del ámbito catedralicio. 

Un proyecto piloto con proyección internacional

Las personas integrantes del jurado fueron recibidas por la Corporación municipal en el Pazo de Raxoi, donde el arquitecto municipal Javier García Castelo puso en valor la alta calidad técnica y el respeto patrimonial de las propuestas aspirantes, confiando en una decisión consensuada.

En nombre del jurado, la arquitecta Teresa Táboas destacó la trascendencia internacional del concurso en el ámbito del urbanismo nocturno y aseguró que el proyecto seleccionado “será el punto de partida de futuras intervenciones en otros conjuntos patrimoniales del mundo, con Santiago como referencia”.

En la fase final, el jurado analizó los anteproyectos atendiendo a criterios como la estrategia lumínica, la integración estética y patrimonial, la viabilidad técnica y económica, la eficiencia energética, el control de la contaminación lumínica y la capacidad para generar una iluminación emocional y sosegada que refuerce la identidad de la ciudad histórica.

La Catedral de Santiago y las plazas que la rodean —Obradoiro, Praterías, Quintana e Inmaculada— conforman un espacio urbano de valor universal excepcional, históricamente vinculado a la luz y a la simbología de la Vía Láctea. La propuesta ganadora permitirá avanzar hacia una nueva iluminación nocturna, con la plaza de Praterías como banco de pruebas para su futura implantación progresiva en todo el entorno monumental.

