Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Más de un centenar de personas participan en la cuarta edición de la Zumba Solidaria de Boqueixón

La iniciativa, celebrada en el pabellón municipal do Forte, volvió a reunir a público de todas las edades en una cita con carácter benéfico

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 15:21
Participantes en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria celebrada en Boqueixón
Participantes en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria celebrada en Boqueixón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Más de un centenar de personas se dieron cita este sábado por la tarde en el pabellón municipal do Forte, en Boqueixón, para participar en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria, una actividad organizada por el Concello de Boqueixón tras el éxito alcanzado en las tres convocatorias anteriores.

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, agradeció la colaboración solidaria de las personas participantes, que aportaron alimentos no perecederos. La actividad reunió a un público de diferentes edades, que disfrutó de las coreografías preparadas para la ocasión por ocho monitoras de zumba, procedentes tanto del propio municipio como de otros de la comarca.

La masterclass de zumba se prolongó durante más de dos horas en las instalaciones deportivas municipales. La iniciativa surgió en 2023 a propuesta de participantes de la actividad de zumba de las escuelas deportivas municipales y fue asumida y organizada desde 2024 por el Departamento de Deportes del Concello de Boqueixón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista nocturna de la Catedral de Santiago

Santiago elige la propuesta que definirá la iluminación del entorno de la Catedral durante las próximas décadas
Eladio González Lois
Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade

La Xunta entregará este verano las primeras 24 viviendas públicas en Lamas de Abade, en Santiago
Eladio González Lois
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, en una foto de archivo

Allegue reclama “rapidez” al Concello de Santiago para ceder parcelas: “Ojalá esta vez sea cierto”
Agencias
Interior de Mr. Chu, que reabre hoy en la Rúa das Hortas con una estética renovada

El mítico restaurante Mr. Chu reabre por tiempo limitado
Eladio González Lois