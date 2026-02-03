Más de un centenar de personas participan en la cuarta edición de la Zumba Solidaria de Boqueixón

Participantes en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria celebrada en Boqueixón Cedida

Más de un centenar de personas se dieron cita este sábado por la tarde en el pabellón municipal do Forte, en Boqueixón, para participar en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria, una actividad organizada por el Concello de Boqueixón tras el éxito alcanzado en las tres convocatorias anteriores.

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, agradeció la colaboración solidaria de las personas participantes, que aportaron alimentos no perecederos. La actividad reunió a un público de diferentes edades, que disfrutó de las coreografías preparadas para la ocasión por ocho monitoras de zumba, procedentes tanto del propio municipio como de otros de la comarca.

La masterclass de zumba se prolongó durante más de dos horas en las instalaciones deportivas municipales. La iniciativa surgió en 2023 a propuesta de participantes de la actividad de zumba de las escuelas deportivas municipales y fue asumida y organizada desde 2024 por el Departamento de Deportes del Concello de Boqueixón.