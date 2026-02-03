Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Xunta licita las obras para renovar la climatización de la residencia de mayores José Otero

La actuación cuenta con un presupuesto de casi 230.000 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 11:00
Fachada de la residencia de mayores José Otero, en Santiago de Compostela
Fachada de la residencia de mayores José Otero, en Santiago de Compostela
Archivo
El Consello de la Xunta de Galicia ha autorizado este lunes la licitación del contrato de obras para mejorar el sistema de climatización de la residencia de mayores pública autonómica José Otero, situada en Santiago de Compostela y con una capacidad de 150 plazas.

Según ha detallado el Gobierno gallego, el presupuesto base de licitación de esta intervención asciende a casi 230.000 euros, con un plazo de ejecución estimado de dos meses. El contrato se publica este mismo lunes en el perfil del contratante.

Las obras permitirán el relevo de los actuales equipos de climatización, ubicados en el sótano del edificio, por otros nuevos que se instalarán en la cubierta del inmueble. Con esta actuación, la Xunta señala que “se garantiza el confort térmico necesario para este tipo de instalaciones y, con él, el bienestar de las personas residentes”.

