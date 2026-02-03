La Xunta entregará este verano las primeras 24 viviendas públicas en Lamas de Abade, en Santiago

Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade Cedida

La Xunta de Galicia entregará este verano las primeras 24 viviendas públicas del ámbito de Lamas de Abade, en Santiago de Compostela. Así lo ha anunciado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita a las obras, que se encuentran en su fase final.

Allegue, que estuvo acompañada por el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, destacó que el edificio presenta una configuración flexible, con el núcleo de instalaciones situado en el centro, lo que permitirá adaptar los espacios a futuras necesidades.

Más promociones en marcha

La conselleira explicó que a este inmueble se sumará otro edificio de 12 viviendas en Lamas de Abade y una promoción adicional de 24 viviendas en el barrio del Castiñeiriño, cuyas obras también están próximas a finalizar, alcanzando un total de 60 nuevas viviendas públicas en esta área de la ciudad.

Además, avanzó que este martes se formuló la propuesta de adjudicación para la redacción del proyecto del primer inmueble de alojamientos compartidos para menores de 36 años, con 60 viviendas, que la Xunta construirá en la rúa Xoán XXIII.

La responsable autonómica añadió que el Gobierno gallego impulsará asimismo la construcción de 244 viviendas públicas y una residencia universitaria de 150 plazas en Salgueiriños, además de 36 nuevas viviendas en Volta do Castro. Estas actuaciones serán posibles gracias a la modificación normativa activada el 1 de enero, que permitirá edificar en solos dotacionales hasta ahora en desuso, ampliando así las opciones para incrementar el parque público de vivienda en Santiago.