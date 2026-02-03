La Xunta apoya un documental sobre el legado de Otero Pedrayo en el 50 aniversario de su fallecimiento

Presentación en Santiago del documental de Ramón Otero Pedrayo Cedida

La Xunta de Galicia ha respaldado este lunes un documental centrado en la figura y el legado de Ramón Otero Pedrayo, con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento y en el marco del Año Oteriano, impulsado por la fundación del escritor de Trasalba.

La presentación del audiovisual contó con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, acompañado por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y por el secretario xeral da Lingua, Valentín García. El acto se celebró en Santiago de Compostela como parte del programa de actividades conmemorativas promovidas con apoyo autonómico.

Un recorrido por la Galicia de Otero Pedrayo

El documental, titulado Ramón Otero Pedrayo, dereito á paisaxe, está dirigido por la profesora de la Universidade de Vigo María José Bravo Bosch, también miembro de la fundación del autor. La obra reproduce los viajes por Galicia que realizó el intelectual galleguista y que sirvieron de base para la elaboración de la primera guía de Galicia, con un enfoque centrado en su admiración por el paisaje.

La iniciativa se integra en el conjunto de acciones destinadas a difundir y poner en valor la figura de Otero Pedrayo, uno de los grandes referentes culturales e intelectuales de Galicia, a través de propuestas divulgativas dirigidas al público general.