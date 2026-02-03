Estas son las claves del preacuerdo que pone pausa a la huelga del transporte de viajeros de A Coruña

Bus urbano de Santiago de Compostela Eladio Lois

La representación sindical de UGT, junto con la patronal del sector y CCOO, ha alcanzado un preacuerdo en la negociación del Convenio de Transporte de Viajeros de A Coruña, después de un proceso largo y complejo marcado por diez jornadas de huelga secundadas mayoritariamente por las personas trabajadoras.

Suspendida la huelga indefinida de transporte tras alcanzar un preacuerdo Más información

Desde el sindicato destacan que el acuerdo es fruto del esfuerzo y la movilización sostenida de las plantillas, que mantuvieron el conflicto durante semanas con el objetivo de lograr avances reales en sus condiciones laborales y salariales.

Las medidas acordadas: subida salarial, complementos y más permisos

Entre los principales puntos del preacuerdo figura un incremento salarial del 3,4 % para los años 2025 y 2026, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, así como la reducción de la jornada anual a 1.800 horas. También se incorpora un día más de asuntos propios, que pasan a ser dos al año.

El texto recoge además distintos complementos económicos, como un plus de 8 euros diarios por jornada continuada para el personal de conducción; un plus del 60 % del salario base diario para los servicios discrecionales que superen las 12 horas; un plus por absentismo de 1.000 euros brutos anuales, condicionado a que la tasa media de la empresa no supere el 6 %, y un plus por trabajo en festivos, de 35 euros por día, que se eleva a 65 euros en fechas especiales como el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

El preacuerdo incluye también 17 días de permiso por acumulación de lactancia, la comunicación de los días de trabajo y descanso con 12 días de antelación en los servicios regulares y, por primera vez, una regulación específica para el personal de acompañamiento, un colectivo altamente feminizado que hasta ahora no estaba contemplado en el convenio. A ello se suma la implantación de un protocolo de desconexión digital, orientado a reforzar el derecho al descanso y a la conciliación.

Durante el conflicto se impusieron expedientes sancionadores a personas trabajadoras por el ejercicio del derecho a huelga. UGT ha solicitado su archivo, al considerar que su retirada es necesaria para avanzar hacia la firma definitiva del convenio.

Tal y como se acordó en la negociación, el contenido del preacuerdo será sometido a votación en urna, para que las plantillas del sector puedan decidir de forma libre y democrática si lo ratifican antes de la firma del texto definitivo.