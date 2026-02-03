Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Estas son las claves del preacuerdo que pone pausa a la huelga del transporte de viajeros de A Coruña

UGT, la patronal y CCOO pactan mejoras salariales y laborales tras diez jornadas de huelga, a la espera de la votación de las plantillas

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 11:14
Bus urbano de Santiago de Compostela
Bus urbano de Santiago de Compostela
Eladio Lois
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La representación sindical de UGT, junto con la patronal del sector y CCOO, ha alcanzado un preacuerdo en la negociación del Convenio de Transporte de Viajeros de A Coruña, después de un proceso largo y complejo marcado por diez jornadas de huelga secundadas mayoritariamente por las personas trabajadoras.

Suspendida la huelga indefinida de transporte tras alcanzar un preacuerdo

Más información

Desde el sindicato destacan que el acuerdo es fruto del esfuerzo y la movilización sostenida de las plantillas, que mantuvieron el conflicto durante semanas con el objetivo de lograr avances reales en sus condiciones laborales y salariales. 

Las medidas acordadas: subida salarial, complementos y más permisos

Entre los principales puntos del preacuerdo figura un incremento salarial del 3,4 % para los años 2025 y 2026, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, así como la reducción de la jornada anual a 1.800 horas. También se incorpora un día más de asuntos propios, que pasan a ser dos al año.

El texto recoge además distintos complementos económicos, como un plus de 8 euros diarios por jornada continuada para el personal de conducción; un plus del 60 % del salario base diario para los servicios discrecionales que superen las 12 horas; un plus por absentismo de 1.000 euros brutos anuales, condicionado a que la tasa media de la empresa no supere el 6 %, y un plus por trabajo en festivos, de 35 euros por día, que se eleva a 65 euros en fechas especiales como el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

El preacuerdo incluye también 17 días de permiso por acumulación de lactancia, la comunicación de los días de trabajo y descanso con 12 días de antelación en los servicios regulares y, por primera vez, una regulación específica para el personal de acompañamiento, un colectivo altamente feminizado que hasta ahora no estaba contemplado en el convenio. A ello se suma la implantación de un protocolo de desconexión digital, orientado a reforzar el derecho al descanso y a la conciliación.

Durante el conflicto se impusieron expedientes sancionadores a personas trabajadoras por el ejercicio del derecho a huelga. UGT ha solicitado su archivo, al considerar que su retirada es necesaria para avanzar hacia la firma definitiva del convenio.

Tal y como se acordó en la negociación, el contenido del preacuerdo será sometido a votación en urna, para que las plantillas del sector puedan decidir de forma libre y democrática si lo ratifican antes de la firma del texto definitivo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Participantes en la cuarta edición de la Zumba Class Solidaria celebrada en Boqueixón

Más de un centenar de personas participan en la cuarta edición de la Zumba Solidaria de Boqueixón
Eladio González Lois
Vista nocturna de la Catedral de Santiago

Santiago elige la propuesta que definirá la iluminación del entorno de la Catedral durante las próximas décadas
Eladio González Lois
Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade

La Xunta entregará este verano las primeras 24 viviendas públicas en Lamas de Abade, en Santiago
Eladio González Lois
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, en una foto de archivo

Allegue reclama “rapidez” al Concello de Santiago para ceder parcelas: “Ojalá esta vez sea cierto”
Agencias