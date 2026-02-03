Mi cuenta

Santiago de Compostela

El mítico restaurante Mr. Chu reabre por tiempo limitado

El histórico espacio de Marcelo Tejedor regresa con menú japonés sorpresa y sin reservas

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 13:44
Interior de Mr. Chu, que reabre este martes en la Rúa das Hortas con una estética renovada
Interior de Mr. Chu, que reabre este martes en la Rúa das Hortas con una estética renovada
Cedida
El restaurante Mr. Chu reabre este martes 3 en la Rúa das Hortas, en Santiago de Compostela, tras años cerrado. El regreso será temporal, ya que el local funcionará durante un mes, hasta el 28 de febrero, manteniendo su carácter singular y sin aceptar reservas.

Lucia Freitas y Cervezas 1906 presentan Imperfectxs. Foto de Eladio Lois (27)

Lucía Freitas, Premio Impacto Social de Empresarias Galicia 2025

Más información

El establecimiento abrirá de martes a sábado, en horario de 13.30 a 15.30 horas y de 20.30 a 23.00 horas, con una propuesta que apela a la experiencia tanto como a la cocina. La estética japonesa que convirtió al espacio en un icono se mantiene, ahora acompañada de un ambiente renovado y cálido, marcado por el aroma de los paneles de cera de abeja que recubren las paredes. 

Menú sorpresa y guiños a la memoria

La oferta gastronómica se presenta de forma deliberadamente misteriosa: un menú japonés alineado con el estilo del local que se descubre al sentarse a la mesa, sin adelantos ni carta visible. El precio aproximado por comensal se sitúa entre 30 y 50 euros.

Como guiño a la memoria colectiva, el local conserva uno de sus elementos más recordados: las decenas de Maneki-neko que siguen aguardando en los baños, convertidas con el tiempo en uno de los rincones más fotografiados y comentados del restaurante.

Los icónicos Maneki-neko que siguen recibiendo a los clientes en los baños del local
Los icónicos Maneki-neko que siguen recibiendo a los clientes en los baños del local
Cedida

La reapertura de Mr. Chu supone así un regreso breve pero cargado de simbolismo para la escena gastronómica compostelana, recuperando un espacio mítico con una propuesta que apuesta por el secreto, la atmósfera y la sorpresa.

