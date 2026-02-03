Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago proyecta Mimosas, de Óliver Laxe, en una sesión comentada por Iván Villarmea

La sesión, incluida en el II Ciclo Cinema galego do século XXI, contará con la presentación y análisis del profesor de la USC

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 07:00
El Ateneo de Santiago proyecta Mimosas, de Óliver Laxe, en una sesión comentada por Iván Villarmea
Archivo
El Ateneo de Santiago acogerá este martes, 3 de febrero, a las 19.30 horas, una nueva sesión del II Ciclo Cinema galego do século XXI, organizado por el Cineclub Ateneo. La cita tendrá lugar en su sede de la Rúa do Vilar, 19 y estará dedicada a Mimosas (2016), una de las películas más reconocidas del cine gallego reciente, dirigida por Óliver Laxe.

El cómico Pedro Herrero interpreta una canción durante su show 'Born to be guai'

Reír bajo la lluvia: Pedro Herrero convierte un domingo gris en una catarsis colectiva

Rodada entre Marruecos y España, Mimosas propone una travesía física y espiritual a través de los abruptos caminos del Atlas, siguiendo a una caravana que debe cumplir la última voluntad de un anciano jeque. La película combina el relato de aventuras con una reflexión existencial y religiosa, construyendo una narración austera e hipnótica que ha sido ampliamente reconocida en festivales internacionales y que consolidó a Laxe como una de las voces más singulares del cine europeo contemporáneo

Una mirada experta para contextualizar la película

La sesión contará con la presentación y posterior comentario de el profesor de Historia del Cine de la Universidade de Santiago de Compostela, Iván Villarmea, investigador y docente especializado en historia y teoría cinematográfica. Villarmea es autor de diversas publicaciones sobre cine contemporáneo y espacio urbano y triple ganador del Premio María Luz Morales de la Academia Galega do Audiovisual.

Su intervención permitirá contextualizar Mimosas dentro del cine gallego del siglo XXI y ofrecer claves de lectura para profundizar en la propuesta estética y narrativa del filme, enriqueciendo la experiencia del público más allá de la proyección.

La iniciativa se enmarca en un ciclo que busca revisar y poner en valor el cine gallego contemporáneo, acercándolo a la ciudadanía a través de sesiones comentadas que fomentan el análisis y el diálogo en torno a algunas de las obras más relevantes de las últimas décadas.

