Santiago de Compostela

Borja Verea denuncia la “hipocresía” del gobierno local ante la situación crítica del Banco de Alimentos de Santiago

El líder del PP acusa al Concello de no atender las peticiones de ayuda de una entidad que apoya a más de 1.000 familias

Eladio Lois
Eladio Lois
03/02/2026 13:19
Borja Verea, durante su visita al Banco de Alimentos de Santiago
Borja Verea, durante su visita al Banco de Alimentos de Santiago
PP de Santiago
El líder del PP en Santiago y portavoz municipal, Borja Verea, ha denunciado este lunes la “hipocresía” del gobierno local de BNG y Compostela Aberta por, según sostiene, no responder a las peticiones de ayuda del Banco de Alimentos de Santiago, una entidad que presta apoyo a más de 1.000 familias de la ciudad a través de distintas organizaciones sociales.

Verea realizó estas declaraciones tras una visita a la entidad, en la que acusó directamente al ejecutivo municipal y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de no atender las “llamadas de socorro” que, afirma, está realizando el Banco de Alimentos ante la situación que atraviesa. 

Comparativa con otras ciudades

El portavoz popular alertó de que el Banco de Alimentos se encuentra en una “situación crítica” que, a su juicio, no está siendo atendida por el Concello de Santiago, pese al papel que desempeñan sus voluntarios en la atención a las familias más vulnerables. En este sentido, calificó de “incomprensible” que el gobierno municipal “dé la espalda” a una entidad que considera clave dentro de la red social de la ciudad.

Bus urbano de Santiago de Compostela

Estas son las claves del preacuerdo que pone pausa a la huelga del transporte de viajeros de A Coruña

Más información

Para reforzar su denuncia, Borja Verea comparó la aportación municipal al Banco de Alimentos en Santiago con la de otros ayuntamientos gallegos. Según indicó, el Concello de A Coruña aporta 50.000 euros, mientras que Ferrol destina 30.000 euros, frente a una ayuda que en Santiago, aseguró, no alcanza los 5.000 euros.

El también diputado autonómico criticó además la actitud de la alcaldesa, a la que reprochó no haberse reunido con los voluntarios de la entidad. “Nin sequera tivo a decencia de atender ou mirar cara a cara aos voluntarios que están dedicando o seu tempo a axudar ás familias que máis o necesitan”, afirmó.

Verea reclamó al gobierno local que deje a un lado “a propaganda e os discursos baleiros” y incremente de forma inmediata el apoyo económico al Banco de Alimentos de Santiago, al considerar que se trata de una cuestión social urgente. “Aquí non falamos de ideoloxía, falamos de persoas e de familias que precisan axuda xa”, concluyó.

