Araceli Bugallo conquista el XX Open Compos

Araceli Bugallo Cedida

El pabellón de Pontepedriña, en Santiago de Compostela, vivió este fin de semana un XX Open Compos cargado de emoción y simbolismo. El broche lo puso la esgrimista cambadesa del Compostela, Araceli Bugallo, que se colgó el oro en la prueba absoluta de espada y dedicó el triunfo a Alberto Rodríguez y José Goás, fallecidos recientemente, desde lo más alto del podio.

Abierta hasta el 13 de febrero la inscripción gratuita en el II Campeonato 3x3 USC-Obradoiro Más información

La actividad arrancó el sábado con el Torneo Nacional Liga Máster, para veteranos, a las tres armas, que reunió 15 competiciones en una bajo el Trofeo Alberto Rodríguez. Con más de 160 inscripciones, la cita fue de récord y sirvió para rendir homenaje por primera vez a Alberto. En el balance deportivo, destacó la plata de Araceli Bugallo en espada +60 y el bronce del silledense Abraham Castro en sable +40.

Un domingo de emociones y grandes finales

El domingo tomó el relevo el Torneo Ranking Regional de espada en categoría absoluta, con amplia participación nacional gracias al carácter OPEN del Trofeo José Goás. La jornada estuvo marcada por la intensidad competitiva y por una dominadora final: Araceli Bugallo, que tras varios podios en los últimos años volvió a proclamarse campeona para brindar el título a Alberto.

En la final, Bugallo venció por 15-8 a Nahir López (100Tolos), tras superar en semifinales a Macarena Valera (Tres Cantos) por 15-12. El bronce fue para Macarena Valera y Xiana López (Ciudad de Vigo). La prueba femenina contó con 28 competidoras, 10 del Compostela, además de representación de las escolas de Silleda y A Estrada. Entre las locales, destacaron Elisa Lorenzo (5ª) y la ourensana de la escola de Silleda Ana González (8ª).

En la competición masculina participaron 50 espadistas, con una notable presencia compostelana (16 tiradores) y también con representación de Silleda y A Estrada. Las mejores posiciones locales fueron para Mateo Rodríguez (5º) y Jorge Pazó (7º). El Trofeo José Goás se lo llevó por primera vez Carlos Arita (100Tolos), que se impuso por 15-8 a Dani Pinto (Ciudad de Vigo), con bronces para Adrián Vidal y Gabriel Orro, ambos del 100Tolos.