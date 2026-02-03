Mi cuenta

Santiago de Compostela

Allegue reclama “rapidez” al Concello de Santiago para ceder parcelas: “Ojalá esta vez sea cierto”

La conselleira de Vivenda Allegue asegura que la Xunta iniciará la licitación de las obras en cuanto disponga del suelo necesario

Agencias
03/02/2026 13:54
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, en una foto de archivo
Xunta
La conselleira de Vivenda de la Xunta de Galicia, María M. Allegue, ha reclamado este martes“rapidez y premura” al Concello de Santiago para la cesión de parcelas destinadas a la construcción de vivienda protegida. “Ojalá esta vez sí sea cierto”, ha afirmado, al recordar que el Gobierno gallego lleva casi dos años a la espera de que se formalice esa cesión.

La titular autonómica de Vivenda realizó estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante una visita a una actuación para la construcción de vivienda en Lamas de Abade, en Santiago de Compostela. En ese contexto, subrayó que la Xunta “precisa más suelo” para poder avanzar en nuevas promociones y aseguró que, “tan pronto como las parcelas sean cedidas, se iniciará la licitación” de las obras.

Borja Verea, durante su visita al Banco de Alimentos de Santiago

Borja Verea denuncia la “hipocresía” del gobierno local ante la situación crítica del Banco de Alimentos de Santiago

Allegue insistió en que la disponibilidad de suelo es clave para impulsar vivienda protegida en la ciudad y reiteró la disposición de la Xunta a actuar con rapidez una vez se cumplan los trámites por parte del Concello. 

Zona tensionada

Por otra parte, preguntada por la declaración de zona tensionada en Santiago de Compostela, la conselleira explicó que la Consellería analizará la solicitud cuando el Consistorio remita la documentación correspondiente.

En todo caso, dejó clara la postura del Ejecutivo autonómico, al considerar que se trata de “una medida que no funciona” y que, según defendió, “está demostrado en A Coruña”, donde —afirmó— “está retirando las viviendas, y muchas, del mercado de alquiler”.

