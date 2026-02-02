Mi cuenta

Santiago de Compostela

Vandalizada la sede del PP en Santiago con cartelería y ataques a la imagen de Borja Verea

Los populares denuncian la colocación de folletos en la fachada de sus instalaciones y sobre la imagen de su líder en Compostela

Eladio Lois
Eladio Lois
02/02/2026 13:12
Fachada de la sede del PP de Santiago de Compostela con carteles colocados durante la noche
Fachada de la sede del PP de Santiago de Compostela con carteles colocados durante la noche
Cedida
La sede del Partido Popular en Santiago de Compostela fue objeto de un acto vandálico durante la pasada noche, con la colocación de cartelería en la fachada del edificio y también sobre la imagen del portavoz municipal del PP en la ciudad, Borja Verea. Los hechos han sido denunciados públicamente por el Partido Popular de Galicia, que ha condenado lo ocurrido y ha advertido de un clima de creciente confrontación política.

En concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSdeG de Santiago anuncia su voto en contra del modelo de empresa mixta para el agua

Desde el PP sostienen que este tipo de acciones “non representan a Galicia” y rechazan que puedan justificarse como formas de activismo. En este sentido, insisten en que se trata de actos vandálicos que vulneran la legalidad y el respeto a la convivencia ciudadana, y reclaman una condena firme por parte del resto de fuerzas políticas.

Los populares vinculan estos hechos a una estrategia de confrontación social, que —según su versión— estaría traspasando líneas que consideran inadmisibles en el debate democrático. Frente a ello, defienden que Santiago y Galicia son territorios de estabilidad y convivencia, y rechazan cualquier dinámica de polarización.

Antecedentes y denuncia reiterada

El PP recuerda que en los últimos meses ya ha alertado de un incremento de pintadas y empapelados en espacios públicos y sedes políticas, una práctica que, subrayan, no constituye una forma legítima de expresión política. En esta línea, los populares gallegos llevaron el pasado mes de septiembre al Parlamento de Galicia una iniciativa para rechazar y condenar este tipo de comportamientos.

Desde la formación insisten en que la participación política debe desarrollarse dentro del marco democrático y legal, y advierten del mensaje negativo que este tipo de acciones trasladan, especialmente a la juventud.

