Tres proyectos de la USC reciben 1,5 millones para llevar la investigación del laboratorio a la realidad

Montaje con la profesora del CiMUS María José Alonso, la profesora del CiMUS Clara Álvarez Villamarín y la profesora del CiQUS María Giménez, responsables de los tres proyectos seleccionados Cedida

La Universidade de Santiago de Compostela ha logrado que tres de sus proyectos de investigación sean seleccionados en la quinta convocatoria de Ignicia Proba de Concepto, un programa impulsado por la Xunta de Galicia para acercar los resultados científicos a su explotación y validación en condiciones reales. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destinará 1,5 millones de euros a estas iniciativas, dos procedentes del CiMUS y una del CiQUS.

Nuevas terapias frente a cánceres agresivos

Uno de los proyectos seleccionados es siRNA como terapia para Carcinomas Anaplásicos e Indiferenciados, dirigido por la profesora Clara Álvarez Villamarín, del CiMUS y el IDIS. La investigación tiene como objetivo desarrollar una terapia innovadora basada en interferencia de ARN para el carcinoma anaplásico de tiroides, un cáncer raro y altamente agresivo para el que, en la actualidad, no existe tratamiento eficaz.

Molécula de ARN Redacción

La propuesta ha demostrado eficacia anticancerosa en estudios con células procedentes de pacientes y, al mismo tiempo, ausencia de toxicidad en células sanas. El proyecto permitirá optimizar el compuesto siRNA para transformarlo en un producto terapéutico susceptible de evaluación por la Agencia Europea del Medicamento, paso previo al desarrollo de ensayos clínicos.

Nanotecnología aplicada a terapias ARN

El segundo proyecto del CiMUS, Nano-ARN - Plataforma nanotecnolóxica para a transfección de células primarias e terapias autoinmunes baseadas en ARN, está liderado por la profesora María José Alonso. La iniciativa plantea el desarrollo de una plataforma nanotecnológica capaz de superar las limitaciones de los reactivos comerciales actuales, logrando transfecciones con alta eficiencia y baja toxicidad, clave para terapias avanzadas como las CAR-T.

La tecnología ofrece ventajas frente a las nanopartículas lipídicas de referencia, con mayor estabilidad, facilidad de fabricación y compatibilidad con entornos GMP. El proyecto cuenta con colaboraciones clínicas e industriales y prevé su comercialización a través de una nueva spin-off, orientada al escalado del producto y a la creación de alianzas estratégicas.

Baterías más eficientes y sostenibles

El tercer proyecto reconocido es ZinCAGE, encabezado por la profesora María Giménez desde el CiQUS. La investigación aborda los retos de las baterías de zinc-bromo mediante el desarrollo de un electrólito acuoso supramolecular patentado, que permite estabilizar una especie activa clave en los procesos de carga y descarga.

Este avance contribuye a mejorar parámetros críticos como la estabilidad electroquímica, la resistencia a la corrosión y la supresión de dendritas, uno de los principales factores de degradación de este tipo de baterías. A partir de esta formulación, el equipo trabajará en el diseño y validación de prototipos escalables, con vistas a su futura transferencia tecnológica.