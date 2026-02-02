Suspendida la huelga indefinida de transporte tras alcanzar un preacuerdo

La huelga indefinida prevista desde este martes, día 3, en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña ha quedado suspendida tras alcanzarse un preacuerdo entre la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, un pacto que no suscribe la CIG.

Según han informado fuentes sindicales, la suspensión se mantiene a la espera de la celebración de asambleas de trabajadores y trabajadoras, que deberán pronunciarse sobre el contenido del preacuerdo y decidir si se ratifica la desconvocatoria definitiva de las protestas anunciadas. Por el momento, no se han concretado las fechas de estas asambleas.

El preacuerdo se alcanzó en el marco de la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, con presencia de la patronal y de los sindicatos convocantes de los paros registrados en los últimos meses. La negociación permitió frenar el inicio de la huelga indefinida, que inicialmente estaba prevista para este lunes y que ya había sido retrasada para facilitar un acuerdo que garantizase un “convenio digno”, según las centrales sindicales.

Posturas sindicales enfrentadas

La CIG ha explicado en un comunicado que no firma el preacuerdo al considerar que no incorpora avances salariales ni laborales suficientes y que el texto pactado en la tercera reunión de mediación “no cumple los objetivos marcados”. En concreto, el sindicato considera insuficiente la subida salarial del 3,4% para los años 2025 y 2026, al entender que no permite recuperar el poder adquisitivo perdido, aunque contempla una revisión si la inflación real supera ese porcentaje. El acuerdo fija además la jornada anual en 1.800 horas.

La central nacionalista califica de “mínimos” los avances logrados y critica que hayan quedado fuera de la negociación cuestiones como el plus de nocturnidad, la ampliación de permisos o la mejora de las coberturas en situaciones de incapacidad temporal.

En cambio, desde UGT Transportes, Iván Cancela ha defendido que “el paquete global supera las expectativas”, destacando la subida salarial anual, el reconocimiento y bonificación de los festivos, la inclusión de la jornada continua en el convenio y el aumento de los días de asuntos propios. El sindicato confía en que las asambleas puedan celebrarse este miércoles y respalden el acuerdo alcanzado.

La situación del transporte de viajeros por carretera en la provincia queda así pendiente de la decisión final del personal, que determinará si la huelga queda definitivamente desconvocada o si se retoman las movilizaciones.