Rebeliom do Inframundo trae á Sala Capitol o directo de 'Orgullo', o seu novo álbum
A mítica banda de rap levará a cabo en Santiago a primeira parada en Galicia do seu anticipado tour
A banda de rap Rebeliom do Inframundo vén de confirmar que Santiago de Compostela será a primeira parada en Galicia do seu tour Orgullo 2026. A cita será o venres 8 de maio na Sala Capitol, nun concerto que chega precedido polo lanzamento de Bate Fado, o terceiro adianto do seu próximo álbum, previsto para o 26 de febreiro de 2026.
Bate Fado preséntase como un berro de resistencia, identidade e afirmación colectiva, no que a banda reivindica a música popular e a tradición como espazos de felicidade, comunidade e orgullo, fronte á presión, o estrés e a perda de referentes. O tema afonda nun discurso político e emocional que aposta por cantar, sorrir e celebrar o que somos como resposta ás dinámicas que “non nos deixan estar nin ser”.
Musicalmente, o sinxelo mantén a identidade característica de Rebeliom do Inframundo, cun rap cru e combativo que dialoga coa electrónica e coas raíces galegas, reforzando un son propio que mira de fronte á realidade social sen concesións.
A actuación de Santiago enmárcase nunha xira que levará previamente a Rebeliom do Inframundo por Barcelona, Bilbao e Madrid, antes de regresar a Galicia cun concerto especialmente simbólico en Compostela. As entradas para a data da Sala Capitol xa están á venda, nunha cita que se perfila como un dos directos galegos máis potentes da primavera.