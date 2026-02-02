Raxoi confía en cerrar el nuevo contrato de transporte urbano en este mandato pese a la suspensión cautelar

El Concello de Santiago de Compostela mantiene su objetivo de adjudicar el nuevo contrato del transporte urbano dentro de este mandato, pese a la suspensión cautelar de la tramitación acordada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. “Nosotros seguimos trabajando para eso”, aseguró este lunes la portavoz del Gobierno municipal, Míriam Louzao, tras la Xunta de Goberno Local.

La edila se refirió así a la medida del Tacgal, adoptada tras la interposición de varios recursos contra los pliegos publicados en diciembre. Louzao ratificó la suspensión del plazo de presentación de ofertas del concurso del servicio de transporte urbano, una decisión que el Gobierno local adoptó “de forma prudente”, aunque la resolución del tribunal no afectaba directamente a ese plazo, que finalizaba el 9 de febrero.

Tramitación y plazos

Según explicó Louzao, el Concello entregó la documentación del expediente dentro del plazo fijado por el Tacgal y prevé remitir “en breves” las alegaciones que están elaborando los servicios técnicos municipales. A partir de ahí, el tribunal contará con un mes para pronunciarse. “Esperamos que sea rápido, pero no es una cuestión que podamos tener ahora mismo”, indicó.

La portavoz municipal subrayó que esta situación entra dentro de lo habitual en procesos de licitación de esta envergadura. “Era muy factible que sucediese esto, ocurre en todas las licitaciones similares”, afirmó.

El Ejecutivo local defendió que la suspensión del plazo de ofertas busca garantizar la transparencia y la igualdad entre todas las empresas interesadas. Una vez se pronuncie el Tacgal, el Concello valorará una ampliación razonable del plazo, con el objetivo de fomentar la participación.

De forma paralela, los servicios técnicos continúan respondiendo a las consultas planteadas por las empresas en la plataforma de contratación, al margen de la resolución de los recursos.

Recursos de carácter técnico

Con relación a las impugnaciones, el Gobierno municipal recordó que se trata de recursos de carácter técnico, vinculados a aspectos como el número de autobuses o los plazos para su puesta en funcionamiento. En este sentido, Louzao defendió que el expediente es “sólido” y que, más allá de aclaraciones puntuales, “va a prosperar”.

El Ejecutivo de Raxoi reiteró así su confianza en culminar el proceso durante el actual mandato, manteniendo el calendario de trabajo y las garantías del procedimiento mientras se resuelve la fase de recursos.