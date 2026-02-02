Más de 2.700 escolares de Ames participan en la cuarta edición de Modo Galego, actívao!

Alumnado de centros públicos de Ames participando en actividades de Modo Galego, actívao! Concello de Ames

El Concello de Ames y la Real Academia Galega celebran la consolidación de Modo Galego, actívao!, un programa de inmersión lingüística que alcanza en su cuarta edición a unos 2.700 alumnos y alumnas de educación infantil a 2º de la ESO de los centros públicos del municipio. La iniciativa, que se desarrolla hasta el 6 de febrero, se ha convertido en una experiencia singular en el ámbito de la dinamización del uso del gallego dentro y fuera de las aulas.

Desde su puesta en marcha en 2023, el proyecto ha ido creciendo en participación y alcance. En la actual edición están implicados 11 centros educativos, cerca de 300 docentes y alrededor de 200 profesionales de la educación no formal, desde personal de actividades extraescolares hasta monitores deportivos, con el objetivo común de fomentar el uso del gallego en todas las situaciones cotidianas, de la casa al colegio y del patio a las actividades de ocio.

Una de las claves de Modo Galego, actívao! es su carácter integral, al implicar de manera simultánea a todos los agentes que intervienen en la educación formal y no formal. El programa combina actividades lúdicas con un enfoque de investigación sociolingüística, lo que le permite funcionar como banco de pruebas de buenas prácticas con vocación de ser replicadas en otros concellos.

El proyecto nació tras la elaboración del Mapa Sociolingüístico Escolar de Ames, que evidenció la pérdida de uso del gallego en el primer contacto del alumnado con el sistema educativo. A partir de ese diagnóstico, la Real Academia Galega y el Concello de Ames diseñaron una iniciativa que une acción e investigación, evaluando en cada edición los resultados para ajustar y mejorar las medidas aplicadas.

El profesorado y las familias, la clave

El profesorado desempeña un papel central en la implantación del programa, proponiendo retos diarios en infantil y primaria y semanales en secundaria, y transmitiendo al alumnado el entusiasmo necesario para asumir el compromiso lingüístico. Junto a ellos, el monitorado de servicios municipales y de las escuelas deportivas se ha incorporado como un agente clave, al tratarse de espacios de socialización con gran influencia en los comportamientos lingüísticos.

La implicación de las familias es otro de los pilares del proyecto y ha ido en aumento con cada edición. Desde los centros destacan que, aunque el programa se desarrolla durante unas semanas concretas, actúa como una “lluvia fina” que contribuye a generar cambios progresivos y sostenidos en el uso de la lengua.

Colaboración con el Proxecto Nós

Entre las actividades desarrolladas destaca la colaboración con el Proxecto Nós, orientado a mejorar la presencia del gallego en el ámbito digital y en aplicaciones basadas en inteligencia artificial. El alumnado participó desde sus casas en el registro de voces en gallego, compartiendo aficiones, opiniones y experiencias, con una respuesta que desde la organización califican de muy positiva.

La Real Academia Galega valora el compromiso sostenido del Concello de Ames y la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral da Lingua. De cara al futuro, el programa trabaja ya en su extensión a otros municipios, con avances en el mapa sociolingüístico escolar de Santiago de Compostela y próximos convenios con concellos como Pontevedra, Carballo o Rois, en colaboración con la asociación Alingua.