Santiago de Compostela

La viral detención de un toxicómano en el Toural reabre el debate sobre los protocolos policiales con animales

La actuación de los agentes de la Local frente a una persona sin techo con comportamiento agresivo divide opiniones sobre el trato al perro que lo acompañaba

Eladio Lois
Eladio Lois
02/02/2026 12:44
Fotograma del vídeo compartido por la usuaria, donde se ve al perro protegiendo a su dueño de los agentes de la Policía Local que realizaron la intervención
Fotograma del vídeo compartido por la usuaria, donde se ve al perro protegiendo a su dueño de los agentes de la Policía Local que realizaron la intervención
Facebook
Una actuación de la Policía Local de Santiago de Compostela en la plaza del Toural ha desatado un intenso debate en redes sociales tras la difusión de un vídeo que muestra la detención de una persona sin techo que, según testigos, estaba teniendo un comportamiento agresivo hacia los viandantes.

Las imágenes, compartidas por una usuaria de Facebook, recogen el momento en el que varios agentes reducen al hombre y proceden a su arresto. Más allá de la dureza de la intervención, la publicación centra la crítica en el impacto que la actuación tuvo sobre la perra del detenido, presente durante toda la escena.

Críticas por el manejo del animal

La autora del vídeo reclama que "detener a una persona no debería implicar traumatizar a su perra" y sostiene que la actuación supuso más de 20 minutos de agonía innecesarios para el animal. En su mensaje, defiende que se debería haber separado al perro de forma adecuada, asignado un agente responsable del animal y actuado con nociones básicas de comportamiento canino para evitar que la situación se descontrolase.

La usuaria concluye su alegato con una afirmación literal que ha sido ampliamente compartida: "Los animales no entienden de órdenes policiales, así que exijamos protocolos específicos cuando hay perros en una detención".

Un debate polarizado en redes

La publicación ha alcanzado más de 100.000 visualizaciones y casi un millar de comentarios, reflejando una opinión pública dividida. Una parte significativa de las reacciones defiende la actuación policial y sostiene que no existió ningún tipo de maltrato, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad de agentes y peatones ante una conducta agresiva, independientemente de si van acompañadas por su mascota o no.

Otros usuarios, en cambio, respaldan la postura de la creadora de contenido y reclaman protocolos específicos para la gestión de animales en intervenciones policiales, especialmente cuando estos pertenecen a personas en situación de vulnerabilidad.

En definitiva, el debate ha vuelto a poner sobre la mesa la complejidad de las actuaciones policiales en espacios públicos y la necesidad de equilibrar seguridad, bienestar animal y atención social en contextos especialmente sensibles.

