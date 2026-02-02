Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La USC crea la Cátedra Institucional USC-Mindata para impulsar estudios avanzados en física y matemáticas

El Consello de Goberno aprueba un convenio con una financiación anual de 25.000 euros durante cuatro años

Eladio Lois
Eladio Lois
02/02/2026 07:25
Reunión del Consello de Goberno de la USC celebrada este viernes en sesión ordinaria.
Reunión del Consello de Goberno de la USC celebrada este viernes en sesión ordinaria.
Santi Alvite
El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) aprobó este viernes, en sesión ordinaria, la creación de la Cátedra Institucional USC-Mindata de recursos para estudios avanzados, una nueva iniciativa destinada a reforzar la docencia, la investigación y la innovación en ámbitos científicos de carácter estratégico.

Imagen de archivo de una función teatral universitaria de la USC

El Festival Internacional de Teatro Universitario de la USC celebra su 30ª edición

Para su puesta en marcha, la universidad firmará un convenio con la empresa Mindata Spain, interesada en promover el estudio de ideas emergentes procedentes de la física y las matemáticas, así como de otras áreas del conocimiento. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años e incluirá una aportación anual de 25.000 euros.

La nueva cátedra nace con el objetivo de impulsar recursos para estudios avanzados, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos innovadores en colaboración con el ámbito empresarial, en línea con la estrategia de la USC de reforzar la investigación de excelencia.

