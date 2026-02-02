La Comisión da Auga lleva a Pleno el modelo de concesión con apoyo de PSdeG y PP

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago Archivo

La Comisión da Auga de Santiago de Compostela acordó este lunes elevar al Pleno de la Corporación la propuesta de gestión del agua mediante un modelo concesional, impulsada por el PSdeG y respaldada por el Partido Popular. La iniciativa contó con el voto en contra del Gobierno local, integrado por el BNG y Compostela Aberta.

Raxoi confía en cerrar el nuevo contrato de transporte urbano en este mandato pese a la suspensión cautelar Más información

La portavoz del Gobierno municipal, Míriam Louzao, explicó en rueda de prensa que, en una primera votación, BNG y Compostela Aberta apoyaron el modelo de sociedad mixta defendido por el Ejecutivo local, mientras que PSdeG y PP votaron en contra. A continuación, los socialistas solicitaron someter su propuesta alternativa a votación, que salió adelante con el apoyo del PP.

Posturas enfrentadas sobre el modelo

El portavoz municipal del PSdeG, Sindo Guinarte, defendió el sistema concesional al considerar que “es el único modelo que garantiza unas inversiones que son absolutamente necesarias a corto plazo”. Por su parte, Louzao lamentó que no prosperase la propuesta del Gobierno local y sostuvo que el modelo mixto “garantizaba un mayor control público” del servicio.

En la misma línea, la teniente de alcaldesa y portavoz municipal de Compostela Aberta, María Rozas, afirmó que su formación no apoyará ningún modelo que no garantice un control público real y efectivo del ciclo integral del agua. Rozas reprochó a la oposición mantener un modelo privatizado vigente desde hace 50 años, que —según indicó— no aseguró el control del servicio ni la modernización de la red.

Cruce de reproches

Desde el PP, el concejal José Antonio Constenla aseguró que la reunión evidenció un “tripartito roto, sin rumbo”, y acusó al Gobierno municipal de falta de entendimiento interno en un asunto que considera clave para la ciudad. En declaraciones difundidas a los medios, advirtió de que esta situación bloquea decisiones estratégicas y tiene consecuencias para la ciudadanía.

Constenla añadió críticas a la gestión municipal en otros ámbitos, como la actividad económica, el comercio, la ocupación hotelera, el estado de la ciudad y el transporte urbano, concluyendo que “estamos ante un desastre sin matices”.

Por su parte, la concejala no adscrita, Mila Castro, calificó la comisión como una “cortina de humo” y criticó la falta de coherencia de PP y PSOE por encargar estudios que, a su juicio, no alteraron el desenlace. Castro sostuvo que se regresa al modelo concesional defendido en el anterior mandato y afirmó que la oposición será ahora la justificación política para aplicar esa fórmula.