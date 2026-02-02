Mi cuenta

Santiago de Compostela

Forca, lume ou decapitación: así se aplicaba a pena de morte en Hispania entre os séculos VIII e XII

A investigación do historiador da USC Abel de Lorenzo Rodríguez, publicada no libro ‘La horca y el fuego’, analiza as formas de pena de morte aplicadas no noroeste ibérico

Adriana Quesada
Adriana Quesada
02/02/2026 07:12
O estudo reconstrúe as execucións como unha práctica xudicial e social clave na configuración do poder e da xustiza penal nesa época
O estudo reconstrúe as execucións como unha práctica xudicial e social clave na configuración do poder e da xustiza penal nesa época
Comares
A forca, o lume, a precipitación, a decapitación ou mesmo a crucifixión foron algúns dos procedementos empregados para executar condenas a morte na Hispania medieval entre os séculos VIII e XII. Estas prácticas, sancionadas polas formas de poder da época, constituíron unha ferramenta central da xustiza penal durante o período de transición que vai do final da Antigüidade á Plena Idade Media, especialmente no noroeste peninsular e no antigo reino de Galicia. 

Estas conclusións forman parte da investigación desenvolvida polo historiador Abel de Lorenzo Rodríguez, investigador da Facultade de Historia e do Instituto de Investigación de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela, durante o seu período doutoral. O seu traballo vén de publicarse no libro ‘La horca y el fuego. Una historia social de la pena de muerte en Hispania (700-1200)’, editado por Comares. 

A obra baséase nunha minuciosa análise documental que permite reconstruír, en numerosos casos con nomes propios, as vidas das vítimas e dos verdugos, así como identificar as principais formas de pena capital aplicadas no noroeste ibérico. O estudo aborda como a xustiza actuaba sobre os corpos dos condenados e como se asentaron os fundamentos das execucións nos reinos cristiáns peninsulares. 

Desde unha perspectiva social, a investigación retrata os perfís das persoas que padeceron estas condenas e afonda nas motivacións que as sustentaban, así como nos conflitos e negociacións sociais presentes no funcionamento da xustiza penal analizada “dende abaixo”. 

O traballo analiza tamén a evolución das prácticas punitivas ao longo do tempo, o tránsito dunhas formas de matar a outras e a importancia da memoria social arredor destas execucións. Ademais, estuda o papel da identidade —especialmente relixiosa, mais tamén de clase, criminal ou de xénero— á hora de determinar o tipo de execución aplicada.

