El PSdeG de Santiago anuncia su voto en contra del modelo de empresa mixta para el agua

En concejal socialista, Gumersindo Guinarte Socialistas de Santiago

El PSdeG de Santiago de Compostela ha anunciado su voto en contra del sistema de gestión del agua propuesto por el Gobierno local, basado en una empresa mixta, y ha defendido como alternativa el modelo concesional. Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sindo Guinarte, en un audio remitido a los medios de comunicación.

Guinarte ha confirmado que los socialistas votarán en contra en la Comisión do Ciclo da Auga celebrada este lunes y que mantendrán esta misma posición cuando el asunto llegue al Pleno. Según ha explicado, el grupo defiende el sistema concesional al considerarlo “la única opción que garantiza la inversión urgente a corto plazo” que, a su juicio, necesita la ciudad.

Falta de informes clave

El portavoz socialista ha recordado que, en la anterior reunión, el PSdeG solicitó al Concello de Santiago de Compostela un informe sobre la viabilidad del modelo de empresa mixta que defiende el Ejecutivo local, elaborado a partir de un estudio encargado a la Universidade da Coruña. Un documento que, según denuncia Guinarte, no fue remitido al grupo socialista, pese a considerarlo “fundamental” para adoptar una posición informada.

En este contexto, el PSdeG se apoya en un estudio anterior elaborado durante el mandato socialista, que concluye que el sistema concesional es el único capaz de asegurar las inversiones necesarias a corto plazo en el ciclo del agua. Por ello, los socialistas solicitarán que el modelo que se someta a votación en el Pleno sea el concesional.

“Una posición basada en la realidad”

Guinarte ha subrayado que la postura de su grupo no responde a criterios ideológicos, sino a una valoración de la situación concreta de la ciudad. “No es una posición ideológica, es una posición basada en la realidad de las circunstancias de Santiago”, ha concluido el portavoz municipal socialista, reafirmando el rechazo de su grupo a la propuesta del Gobierno local.