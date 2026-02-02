Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Colegio Manuel Peleteiro organiza unas jornadas de orientación académica del 2 al 10 de febrero

El programa incluye charlas sobre estudios universitarios y una Aula de Universidades dirigida a alumnado y familias

Eladio Lois
Eladio Lois
02/02/2026 07:04
Vista aérea del Colegio Manuel Peleteiro de Santiago
Vista aérea del Colegio Manuel Peleteiro de Santiago
Archivo
El Colegio Manuel Peleteiro, en Santiago de Compostela, organizará entre los días 2 y 10 de febrero unas jornadas de orientación académica dirigidas al alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, con el objetivo de ayudarles a definir su futuro formativo y profesional. La iniciativa está impulsada por el Departamento de Orientación Escolar del centro y se desarrollará bajo el lema Inspirando las mentes del futuro.

A lo largo de varias jornadas, el programa abordará diferentes itinerarios universitarios y salidas profesionales, con especial atención a estudios como Medicina, Farmacia, Psicología, Derecho y Criminología, Economía y ADE, Física e Ingenierías, entre ellas Industrial, Química, Aeroespacial e Informática con especialización en Inteligencia Artificial.

Las actividades arrancarán el lunes 2 de febrero con una conferencia inaugural, titulada De sueños a metas: cómo planificar tu éxito desde hoy, que tendrá lugar a las 10.00 horas en el salón de actos del colegio. Ese mismo día por la tarde se celebrará una sesión centrada en Ingeniería Química y en la importancia de la formación multidisciplinar en un mercado laboral cambiante.

Uno de los ejes centrales de estas jornadas será la celebración del Aula de Universidades, prevista para el martes 3 de febrero, en horario de 14.00 a 17.00 horas, en la biblioteca del centro. Esta actividad estará abierta tanto al alumnado y familias del colegio como a personas interesadas de otros centros educativos, y permitirá conocer de primera mano la oferta académica de distintas universidades.

Durante los días siguientes se desarrollarán charlas específicas sobre Medicina, Derecho y Criminología, Física, Farmacia, Economía y ADE, Ingeniería Industrial, Psicología e Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial, impartidas por profesorado universitario, personal investigador y profesionales en activo, muchos de ellos vinculados a la Universidade de Santiago de Compostela y a otras instituciones académicas.

