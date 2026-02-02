Carlos Baute promociona su nueva canción bailando en plena plaza del Obradoiro

Carlos Baute convierte el Obradoiro en escenario para presentar su nuevo tema

El cantante venezolano Carlos Baute ha vuelto a elegir Santiago de Compostela como escenario para uno de sus contenidos promocionales. El artista ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo en el que aparece bailando en plena plaza del Obradoiro, con la Catedral de Santiago de Compostela como telón de fondo, para promocionar su nueva canción, ¿Quién mejor que tú?.

El vídeo, grabado a los pies del templo compostelano, muestra al cantautor interpretando una breve coreografía mientras suena el tema, en una estampa que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores gallegos.

Un vínculo personal con Galicia

La presencia de Carlos Baute en Compostela no es casual. El cantante visita con frecuencia Galicia y mantiene un estrecho vínculo personal con la comunidad, ya que su abuela nació en O Carballiño y el artista es descendiente de emigrantes gallegos. Un lazo que el propio Baute ha recordado en distintas ocasiones y que explica su querencia por distintos puntos del territorio gallego.