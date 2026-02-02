Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O Ateneo afonda no Proxecto Xenoma Galicia cunha conferencia de Ángel Carracedo

O catedrático da USC analizará a evolución da xenética e o impacto da xenómica na medicina de precisión este luns na Rúa do Vilar

Eladio Lois
Eladio Lois
02/02/2026 07:15
Ángel Carracedo
Ángel Carracedo
Archivo
O Ateneo de Santiago acollerá este luns 2, ás 19.30 horas, a conferencia titulada De Mendel aos grandes proxectos xenómicos: Proxecto Xenoma Galicia, que será impartida polo catedrático de Medicina Legal da USC, Ángel Carracedo. O acto terá lugar na sede do Ateneo, situada na Rúa do Vilar, 19, dentro da súa programación centrada na divulgación científica e no pensamento contemporáneo.

Na súa intervención, Carracedo ofrecerá un percorrido pola evolución da xenética, desde os seus fundamentos clásicos ata os proxectos xenómicos de gran escala que marcan a investigación actual, deténdose especialmente no Proxecto Xenoma Galicia. Este programa supón un avance decisivo na aplicación da xenómica á práctica clínica, coa finalidade de mellorar o diagnóstico, a prevención e o tratamento das enfermidades mediante unha medicina máis personalizada e de precisión.

Ángel Carracedo é unha das figuras de maior proxección internacional no ámbito da xenética e da medicina forense. Director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e responsable de numerosos grupos e plataformas de investigación, conta cunha extensa traxectoria científica avalada por centos de publicacións, milleiros de citas e múltiples recoñecementos nacionais e internacionais. A súa actividade combina investigación de vangarda, xestión científica e unha intensa labor divulgativa, con conferencias impartidas en todo o mundo.

A conferencia permitirá achegar ao público os principais retos e oportunidades que abre a xenómica no ámbito sanitario, así como o papel que Galicia está a desempeñar neste campo a través de proxectos de referencia con impacto directo na saúde da poboación.

El ideal gallego

