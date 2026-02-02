Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Abierta hasta el 13 de febrero la inscripción gratuita en el II Campeonato 3x3 USC-Obradoiro

El torneo se celebrará el 23 de febrero en el Multiusos Fontes do Sar y está dirigido a toda la comunidad universitaria de la USC

Eladio Lois
Eladio Lois
02/02/2026 07:05
Foto de grupo de las personas participantes en la anterior edición del Campeonato 3x3 USC-Obradoiro
Foto de grupo de las personas participantes en la anterior edición del Campeonato 3x3 USC-Obradoiro
USC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, acogerá el próximo 23 de febrero, a partir de las 15.00 horas, la segunda edición del Campeonato 3x3 USC-Obradoiro, una cita deportiva que regresa tras el éxito de su primera edición. La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 13 de febrero a través de un formulario electrónico.

La competición está dirigida al conjunto de la comunidad universitaria de la Universidade de Santiago de Compostela y permitirá la participación de hasta 32 equipos por categoría, tanto masculina como femenina. Cada equipo deberá estar formado por entre tres y cinco integrantes.

Foto archivo estudiantes en el campus sur

Estudiantes de la USC critican que las candidatas al rectorado ignoren al alumnado en sus campañas

Más información

Como principal novedad de esta edición, el campeonato se abre a participantes de los dos campus, Santiago y Lugo, y contará con transporte gratuito desde el Campus de Lugo, facilitando así la participación del alumnado lucense.

Para poder formalizar la inscripción, todas las personas participantes deberán registrarse previamente como usuarias del Área Deportiva de la USC. La persona que ejerza la capitanía será la responsable de tramitar la inscripción del equipo de forma online y, a través de la aplicación de la universidad, enviar una invitación por correo electrónico al resto de componentes, que deberán completar el proceso mediante el enlace recibido.

En el caso de no disponer de equipo, existe también la posibilidad de inscribirse en la bolsa de personas jugadoras, con el objetivo de facilitar la creación de grupos. Además, una vez registrados los equipos y sus integrantes, se podrá proceder a la inscripción en el Campeonato de Triples, con una única persona participante por grupo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago

La Comisión da Auga lleva a Pleno el modelo de concesión con apoyo de PSdeG y PP
Redacción
Carlos Baute convierte el Obradoiro en escenario para presentar su nuevo tema

Carlos Baute promociona su nueva canción bailando en plena plaza del Obradoiro
Eladio González Lois
La concejala de Turismo, Míriam Louzao, presentó la campaña para promocionarse como destino MICE

Santiago destina preto de 1,5 millóns do POS 2026 a melloras no rural compostelán
Eladio González Lois
El ideal gallego

Raxoi confía en cerrar el nuevo contrato de transporte urbano en este mandato pese a la suspensión cautelar
Agencias