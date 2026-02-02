Abierta hasta el 13 de febrero la inscripción gratuita en el II Campeonato 3x3 USC-Obradoiro

Foto de grupo de las personas participantes en la anterior edición del Campeonato 3x3 USC-Obradoiro USC

El Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, acogerá el próximo 23 de febrero, a partir de las 15.00 horas, la segunda edición del Campeonato 3x3 USC-Obradoiro, una cita deportiva que regresa tras el éxito de su primera edición. La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 13 de febrero a través de un formulario electrónico.

La competición está dirigida al conjunto de la comunidad universitaria de la Universidade de Santiago de Compostela y permitirá la participación de hasta 32 equipos por categoría, tanto masculina como femenina. Cada equipo deberá estar formado por entre tres y cinco integrantes.

Como principal novedad de esta edición, el campeonato se abre a participantes de los dos campus, Santiago y Lugo, y contará con transporte gratuito desde el Campus de Lugo, facilitando así la participación del alumnado lucense.

Para poder formalizar la inscripción, todas las personas participantes deberán registrarse previamente como usuarias del Área Deportiva de la USC. La persona que ejerza la capitanía será la responsable de tramitar la inscripción del equipo de forma online y, a través de la aplicación de la universidad, enviar una invitación por correo electrónico al resto de componentes, que deberán completar el proceso mediante el enlace recibido.

En el caso de no disponer de equipo, existe también la posibilidad de inscribirse en la bolsa de personas jugadoras, con el objetivo de facilitar la creación de grupos. Además, una vez registrados los equipos y sus integrantes, se podrá proceder a la inscripción en el Campeonato de Triples, con una única persona participante por grupo.