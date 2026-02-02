A USC impulsa unha formación para consolidar talento no sector da biomasa
O Mestrado de Excelencia MERYCSE e o Clúster Biomasa de Galicia organizan un programa dirixido a responsables de equipos e xestión de persoas
O Mestrado de Excelencia en Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sostible da Universidade de Santiago de Compostela e o Clúster Biomasa de Galicia poñen en marcha o programa ‘Construíndo e consolidando equipos para o futuro da biomasa’, unha formación orientada a fortalecer os procesos de atracción, selección e captación de talento nun sector estratéxico para a transición enerxética.
A iniciativa está dirixida a profesionais con responsabilidades de coordinación ou xestión de equipos e abordará cuestións clave como a identificación de perfís estratéxicos, as técnicas de selección máis eficientes, o liderado aplicado á xestión de persoas e un obradoiro práctico para deseñar un plan de captación e selección adaptado á realidade das empresas vinculadas á biomasa.
Formación presencial na Facultade de Física
O programa estrutúrase en catro sesións presenciais, que se desenvolverán en horario de mañá os días 10 e 24 de febreiro e 10 e 17 de marzo, na sala de xuntas da Facultade de Física da USC, en Santiago de Compostela.
Desde a organización destacan que a formación busca consolidar equipos preparados para os retos futuros do sector, combinando contidos teóricos con ferramentas prácticas aplicables ao día a día das empresas. Para participar é preciso formalizar a inscrición a través dun formulario habilitado polo programa.