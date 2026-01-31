Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago se encargará de la gestión del nuevo albergue de A Chaínza en Noia

El objetivo es que esté operativo en Semana Santa y funcione como primera experiencia piloto hasta octubre, potenciando así el Camino de la Ría de Muros Noia

Redacción
31/01/2026 15:48
Nuevo albergue de Noia
La FICS acordó encargarse de la gestión del albergue de peregrinos de A Chaínza
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), una entidad sin ánimo de lucro formada por peregrinos y especialistas de diferentes países que tiene como misión defender y divulgar los valores del Camino como elemento fundamental del patrimonio cultural europeo, celebró esta mañana su asamblea general de socios en el Casino de Noia. Un encuentro en el que la FICS acordó encargarse de la gestión del albergue de peregrinos de A Chaínza (Noia), el primer albergue público en entrar en funcionamiento en el Camino de la Ría de Muros Noia.

El presidente de la FICS, Juan Carlos Pérez Cabezas, destaca “la apuesta del Camino de la Ría de Muros Noia por los albergues tradicionales, lo que está en plena consonancia con los preceptos de la fraternidad, centrados en la acogida tradicional. Una fórmula que requiere de un esfuerzo inicial de la población local para dotarse de unas instalaciones, pero que también precisa del alma que le aportan los voluntarios de todo el mundo que, de la mano de la FICS, trabajarán de forma altruista para acoger al peregrino”.

Por su parte, José Antonio de la Riera, socio fundador de la FICS, destacó la apuesta de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago por Galicia ya que el de A Chaínza será el cuarto albergue que pasan a gestionar y puso en valor el esfuerzo del Concello de Noia. “La FICS desembarca en Galicia con una apuesta por el Camino de la Ría de Muros Noia. Gestionaremos un cuarto albergue tras los de Grao, Nájera y Canfranc, lo cual resultará de gran importancia tanto para Galicia como la propia FICS, que trabajará con todo entusiasmo y con altruismo absoluto, desarrollando el concepto de acogida tradicional para potenciar el Camino de la Ría de Mutos Noia como se merece”, apuntó José Antonio de la Riera.

Precisamente esta tarde, la expedición visitará las instalaciones del albergue de peregrinos de A Chaínza, donde se están realizando los últimos retoques con el objetivo de que esté operativo en Semana Santa, para funcionar como primera experiencia piloto hasta octubre gracias a la labor de la FICS y sus voluntarios. “Este tipo de albergues es lo que más empuja a los peregrinos a venir”, apunta Juan Carlos Pérez Cabezas.

Paralelamente, la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros Noia colaborará con la FICS en la organización de distintas actividades abiertas a la participación de todos los vecinos. El tesorero de la Asociación y alcalde de Noia, Francisco Pérez, será el encargado de dar a bienvenida a los socios de la fraternidad, a los que presentará el certificado “Portus Apostoli” para peregrinos a las 12:00 horas en el Casino de Noia.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

112 Emergencias

Arden tres vehículos estacionados en un aparcamiento abierto en Ames
EFE
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

La Xunta acusa a Sanmartín de "deslealtad e irresponsabilidad" por romper la confidencialidad de un proyecto aún en negociación
Eladio González Lois
Protesta de sindicatos ante la intermodal de Santiago con motivo de la huelga del transporte

El transporte urbano de Santiago funcionará con servicios mínimos desde el próximo lunes por la huelga del sector
Eladio González Lois
CEIP Lamas de Abade

Más de una decena de empresas optan a encargarse de las obras en los IES Lamas de Abade y Rosalía de Castro
Eladio González Lois