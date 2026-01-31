La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago se encargará de la gestión del nuevo albergue de A Chaínza en Noia

La FICS acordó encargarse de la gestión del albergue de peregrinos de A Chaínza Cedida

La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), una entidad sin ánimo de lucro formada por peregrinos y especialistas de diferentes países que tiene como misión defender y divulgar los valores del Camino como elemento fundamental del patrimonio cultural europeo, celebró esta mañana su asamblea general de socios en el Casino de Noia. Un encuentro en el que la FICS acordó encargarse de la gestión del albergue de peregrinos de A Chaínza (Noia), el primer albergue público en entrar en funcionamiento en el Camino de la Ría de Muros Noia.

El presidente de la FICS, Juan Carlos Pérez Cabezas, destaca “la apuesta del Camino de la Ría de Muros Noia por los albergues tradicionales, lo que está en plena consonancia con los preceptos de la fraternidad, centrados en la acogida tradicional. Una fórmula que requiere de un esfuerzo inicial de la población local para dotarse de unas instalaciones, pero que también precisa del alma que le aportan los voluntarios de todo el mundo que, de la mano de la FICS, trabajarán de forma altruista para acoger al peregrino”.

Por su parte, José Antonio de la Riera, socio fundador de la FICS, destacó la apuesta de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago por Galicia ya que el de A Chaínza será el cuarto albergue que pasan a gestionar y puso en valor el esfuerzo del Concello de Noia. “La FICS desembarca en Galicia con una apuesta por el Camino de la Ría de Muros Noia. Gestionaremos un cuarto albergue tras los de Grao, Nájera y Canfranc, lo cual resultará de gran importancia tanto para Galicia como la propia FICS, que trabajará con todo entusiasmo y con altruismo absoluto, desarrollando el concepto de acogida tradicional para potenciar el Camino de la Ría de Mutos Noia como se merece”, apuntó José Antonio de la Riera.

Precisamente esta tarde, la expedición visitará las instalaciones del albergue de peregrinos de A Chaínza, donde se están realizando los últimos retoques con el objetivo de que esté operativo en Semana Santa, para funcionar como primera experiencia piloto hasta octubre gracias a la labor de la FICS y sus voluntarios. “Este tipo de albergues es lo que más empuja a los peregrinos a venir”, apunta Juan Carlos Pérez Cabezas.

Paralelamente, la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros Noia colaborará con la FICS en la organización de distintas actividades abiertas a la participación de todos los vecinos. El tesorero de la Asociación y alcalde de Noia, Francisco Pérez, será el encargado de dar a bienvenida a los socios de la fraternidad, a los que presentará el certificado “Portus Apostoli” para peregrinos a las 12:00 horas en el Casino de Noia.