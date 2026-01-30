Santiago se postula para ser Capital Europea de la Ciencia 2028

Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago Cedida

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha manifestado la “absoluta disposición e implicación” del Concello para colaborar con la Axencia Galega de Innovación en la preparación de la candidatura de la ciudad para ser designada Capital Europea de la Ciencia en 2028. La propuesta fue trasladada recientemente al gobierno municipal por parte de la propia Axencia, una iniciativa que la regidora calificó como “una noticia muy positiva” para Compostela.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Archivo

Sanmartín subrayó que esta candidatura permitiría reforzar el papel de la ciencia en la vida cotidiana y situar a Santiago como un referente europeo en la divulgación y transferencia del conocimiento. “Creemos firmemente que tenemos una muy buena posición para obtener esa distinción”, afirmó, destacando que la ciudad reúne condiciones excepcionales en materia investigadora, académica y sanitaria.

En este sentido, la alcaldesa puso en valor el papel de la Universidade de Santiago de Compostela y de su red de centros singulares de investigación. Entre ellos citó el CiMUS y el IGFAE, ambos reconocidos con el sello de excelencia María de Maeztu. También recordó que no es casualidad que en Compostela desarrolle su labor Ángel Carracedo, una figura de referencia internacional en medicina genómica.