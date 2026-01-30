Restablecido el suministro eléctrico en Santiago tras las incidencias del temporal

El suministro eléctrico en Santiago de Compostela ha quedado plenamente restablecido desde la madrugada de este viernes tras las incidencias provocadas por el temporal, que llegaron a afectar a unas 4.000 personas en distintos puntos de la ciudad.

La primera de las averías se registró a las 17.36 horas del jueves, cuando la caída de un árbol sobre una línea eléctrica dejó sin suministro a alrededor de 1.000 personas. Para garantizar el servicio, la compañía activó tres grupos electrógenos, lo que permitió mantener el abastecimiento hasta que la incidencia quedó completamente resuelta a las 05.30 horas de este viernes.

La segunda incidencia se produjo a las 18.12 horas del jueves, en plena tormenta, un episodio meteorológico que dejó más de 200 rayos en Galicia. En este caso, el corte afectó a unas 3.000 personas, con el suministro repuesto hacia la medianoche.

Desde la empresa distribuidora, Naturgy, se ha confirmado que la red funciona ya con normalidad en Santiago, una vez finalizados los trabajos de reposición tras las dos incidencias causadas por las adversas condiciones meteorológicas.