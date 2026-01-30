Mi cuenta

Santiago de Compostela

Máscaras del mundo dialogan con el Entroido en el Museo do Pobo Galego

La exposición internacional ‘MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II’ podrá visitarse hasta el 24 de abril en Santiago

Adriana Quesada
Adriana Quesada
30/01/2026 07:10
La muestra integra piezas de más de cuarenta países con máscaras gallegas para reflexionar sobre la vigencia de estas tradiciones festivas e identitarias en el presente
La muestra integra piezas de más de cuarenta países con máscaras gallegas para reflexionar sobre la vigencia de estas tradiciones festivas e identitarias en el presente
Archivo
El Museo do Pobo Galego inauguró ayer la exposición ‘MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II’, que podrá visitarse hasta el 24 de abril. La muestra forma parte del proyecto europeo MASKS, una iniciativa impulsada por la Universidad de Valladolid a través de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición. 

El proyecto reúne universidades, centros educativos, instituciones culturales, artesanos y profesionales de distintos ámbitos en un recorrido internacional en torno a la cultura de la máscara. Investigación, divulgación y creación se combinan en una propuesta que fomenta el diálogo entre tradiciones de múltiples territorios y su vigencia en el presente. 

La exposición presentada en Santiago es fruto de este encuentro y se concreta en una selección destacada de la colección ‘Alas y Viento’, reunida durante décadas por el coleccionista Nacho Rovira. El conjunto está formado por máscaras procedentes de más de cuarenta países, ofreciendo una visión amplia y diversa de estas expresiones culturales. 

Junto a las piezas internacionales, la muestra incorpora varias máscaras gallegas, algunas pertenecientes a los fondos del propio Museo do Pobo Galego. Esta inclusión permite establecer un diálogo directo entre la colección visitante y el patrimonio etnográfico gallego, así como con las tradiciones del Entroido, una de las manifestaciones festivas e identitarias más relevantes de la cultura de Galicia. 

Con esta exposición, el Museo do Pobo Galego se suma a una iniciativa internacional que pone en valor la máscara como elemento cultural vivo y como espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad.

