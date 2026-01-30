Máscaras del mundo dialogan con el Entroido en el Museo do Pobo Galego

La muestra integra piezas de más de cuarenta países con máscaras gallegas para reflexionar sobre la vigencia de estas tradiciones festivas e identitarias en el presente Archivo

El Museo do Pobo Galego inauguró ayer la exposición ‘MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II’, que podrá visitarse hasta el 24 de abril. La muestra forma parte del proyecto europeo MASKS, una iniciativa impulsada por la Universidad de Valladolid a través de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición.

El proyecto reúne universidades, centros educativos, instituciones culturales, artesanos y profesionales de distintos ámbitos en un recorrido internacional en torno a la cultura de la máscara. Investigación, divulgación y creación se combinan en una propuesta que fomenta el diálogo entre tradiciones de múltiples territorios y su vigencia en el presente.

La exposición presentada en Santiago es fruto de este encuentro y se concreta en una selección destacada de la colección ‘Alas y Viento’, reunida durante décadas por el coleccionista Nacho Rovira. El conjunto está formado por máscaras procedentes de más de cuarenta países, ofreciendo una visión amplia y diversa de estas expresiones culturales.

Junto a las piezas internacionales, la muestra incorpora varias máscaras gallegas, algunas pertenecientes a los fondos del propio Museo do Pobo Galego. Esta inclusión permite establecer un diálogo directo entre la colección visitante y el patrimonio etnográfico gallego, así como con las tradiciones del Entroido, una de las manifestaciones festivas e identitarias más relevantes de la cultura de Galicia.

Con esta exposición, el Museo do Pobo Galego se suma a una iniciativa internacional que pone en valor la máscara como elemento cultural vivo y como espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad.