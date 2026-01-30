Mi cuenta

Santiago de Compostela

Más de una decena de empresas optan a encargarse de las obras en los IES Lamas de Abade y Rosalía de Castro

La Xunta invertirá 2,1 millones en dos actuaciones educativas en Santiago de Compostela previstas para este año

Eladio Lois
Eladio Lois
30/01/2026 15:00
CEIP Lamas de Abade
CEIP Lamas de Abade
Un total de 11 empresas han presentado ofertas a la Xunta de Galicia para ejecutar las obras de ampliación del IES Lamas de Abade y el cambio de la cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, dos actuaciones en Santiago de Compostela que suman una inversión conjunta de 2,1 millones de euros. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional analizará ahora las propuestas recibidas para proceder a la adjudicación y posterior ejecución de los trabajos.

En el caso del IES Lamas de Abade, la intervención cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros y permitirá ampliar la superficie del centro en casi 500 metros cuadrados. Las obras, cuya finalización está prevista para principios de 2027, tienen como objetivo mejorar la dotación de espacios en un instituto con una elevada demanda, mediante la creación de seis nuevas aulas ordinarias y dos aulas de desdoble.

Reunión vecinal en el Centro Sociocultural do Ensanche para presentar los anteproyectos.

El Concello abre un proceso de participación vecinal para definir el nuevo modelo urbano del Ensanche

Más información

La actuación se llevará a cabo mediante la construcción de una nueva planta sobre la parte sur del edificio actual, de modo que los tres cuerpos del centro quedarán con la misma altura, logrando una mayor uniformidad arquitectónica. La zona de nueva construcción contará con aislamiento exterior mediante sistema SATE y carpintería de aluminio anodizado, en línea con los elementos existentes. El espacio se organizará en torno a un corredor central, desde el que se distribuirán las nuevas aulas y una salida de emergencia, conectada con una nueva escalera exterior en la fachada sur, diseñada para uso exclusivo en caso de incendio.

Para esta obra concurren seis empresas: Elecnor Servicios y Proyectos, Proyecon Galicia, Construcciones Iglesias Mera, Construcciones y Obras Taboada Ramos, Constructora Consvial y Construcciones Orega. Renovación de la cubierta del Rosalía de Castro

Cambio de cubierta en el Rosalía de Castro

La segunda actuación corresponde al IES Plurilingüe Rosalía de Castro, donde se acometerá el cambio completo de la cubierta, con un presupuesto cercano a los 700.000 euros. Los trabajos consistirán en la retirada de la teja curva existente y su sustitución por una nueva cubrición fijada a la estructura de madera, recubierta con teja curva del país, en coherencia con el carácter histórico del edificio.

El proyecto incluye también la instalación de nuevos canalones y bajantes, la sustitución de cuatro ventanas tipo velux situadas en los faldones interiores del claustro, así como labores de limpieza e impermeabilización. En este caso, se han presentado cinco empresas: Padinsa Salnés, Obras y Servicios Gómez Crespo, Novavial, Prosema Noroeste y Coto Estudios y Construcciones. Más de 12 millones en centros educativos de Santiago

Estas actuaciones forman parte de las primeras 16 obras programadas por la Consellería de Educación para este año, con una inversión global superior a los 16 millones de euros. A lo largo de 2026, el presupuesto autonómico destinado a obras en centros educativos alcanzará los 73,6 millones, un 4% más que el ejercicio anterior.

12 millones invertidos en Compostela

En el caso concreto de Santiago de Compostela, estas intervenciones elevan a más de 12 millones de euros la inversión de la Xunta en centros educativos de la ciudad dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Actualmente se encuentran en ejecución cuatro actuaciones por casi 4 millones de euros, entre ellas la ampliación del IES Eduardo Pondal, la reforma del Museo Pedagógico de Galicia y el cambio de cubierta del IES A Pontepedriña. Además, ya está adjudicada la rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II, con un presupuesto de 1,8 millones de euros.

