Maite Flores promete una 'Casa del Estudiantado' y reabrir el Colegio Maior San Clemente

La catedrática de Física y candidata a la Rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela, Maite Flores, anunció este jueves su compromiso de crear una Casa del Estudiantado como espacio de referencia para la comunidad universitaria joven. La propuesta incluirá salas de reuniones, locales de ensayo y un punto único de información y asesoramiento, entre otros servicios.

El anuncio se produjo tras un encuentro con más de un centenar de estudiantes de distintos centros, que respaldaron su candidatura en el entorno del Colegio Mayor Fonseca. En ese contexto, Flores defendió su proyecto como “la candidatura que menos tutela y más respeto ofrece al estudiantado”, al que consideró “individuos adultos que no piden privilegios, sino una USC que funcione, respete su tiempo y les ofrezca futuro”. Vivienda, cultura y bienestar

Entre los compromisos avanzados figura también la puesta en funcionamiento del Colegio Mayor San Clemente, medida que la candidata considera clave para aliviar el acceso a la vivienda a precios asequibles. En este sentido, subrayó que “la formación y la carrera profesional de un estudiante de una universidad pública no pueden estar condicionadas por el precio del alquiler”, y anunció la apertura de foros de diálogo y negociación con las administraciones para buscar soluciones eficaces.

El programa de Maite Flores sitúa además como prioridades la apuesta por la cultura, con la apertura del auditorio cerrado desde hace años; la creación de nuevos servicios y espacios compartidos como bibliotecas y salas de estudio; la mejora de las infraestructuras deportivas —incluida la construcción de un nuevo pabellón en Lugo— y el desarrollo de programas de atención a la salud mental.