Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Maite Flores promete una 'Casa del Estudiantado' y reabrir el Colegio Maior San Clemente

La candidata a la Rectoría de la USC sitúa la vivienda, la cultura y la salud mental como ejes de su programa

Eladio Lois
Eladio Lois
30/01/2026 07:05
Maite Flores, candidata a rectora de la USC
Maite Flores, candidata a rectora de la USC
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La catedrática de Física y candidata a la Rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela, Maite Flores, anunció este jueves su compromiso de crear una Casa del Estudiantado como espacio de referencia para la comunidad universitaria joven. La propuesta incluirá salas de reuniones, locales de ensayo y un punto único de información y asesoramiento, entre otros servicios.

Participantes de una edición anterior de Camiña e Descubre

La Vía de la Plata hacia Santiago, protagonista de la nueva edición de Camiña e Descubre

Más información

El anuncio se produjo tras un encuentro con más de un centenar de estudiantes de distintos centros, que respaldaron su candidatura en el entorno del Colegio Mayor Fonseca. En ese contexto, Flores defendió su proyecto como “la candidatura que menos tutela y más respeto ofrece al estudiantado”, al que consideró “individuos adultos que no piden privilegios, sino una USC que funcione, respete su tiempo y les ofrezca futuro”. Vivienda, cultura y bienestar

Vivienda, cultura y bienestar

Entre los compromisos avanzados figura también la puesta en funcionamiento del Colegio Mayor San Clemente, medida que la candidata considera clave para aliviar el acceso a la vivienda a precios asequibles. En este sentido, subrayó que “la formación y la carrera profesional de un estudiante de una universidad pública no pueden estar condicionadas por el precio del alquiler”, y anunció la apertura de foros de diálogo y negociación con las administraciones para buscar soluciones eficaces.

El programa de Maite Flores sitúa además como prioridades la apuesta por la cultura, con la apertura del auditorio cerrado desde hace años; la creación de nuevos servicios y espacios compartidos como bibliotecas y salas de estudio; la mejora de las infraestructuras deportivas —incluida la construcción de un nuevo pabellón en Lugo— y el desarrollo de programas de atención a la salud mental.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de una función teatral universitaria de la USC

El Festival Internacional de Teatro Universitario de la USC celebra su 30ª edición
Eladio González Lois
Reunión vecinal en el Centro Sociocultural do Ensanche para presentar los anteproyectos.

El Concello abre un proceso de participación vecinal para definir el nuevo modelo urbano del Ensanche
Eladio González Lois
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita al CIFP Politécnico de Santiago.

La Xunta anuncia nuevos itinerarios integrados de FP para frenar el abandono escolar
Eladio González Lois
El ideal gallego

Restablecido el suministro eléctrico en Santiago tras las incidencias del temporal
Agencias