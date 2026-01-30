Lola Índigo, Afrojack y Biffy Clyro lideran las nuevas confirmaciones de O Son do Camiño 2026

Lola Índigo, en concierto Archivo

O Son do Camiño ha anunciado este viernes una nueva y contundente ampliación de cartel para su edición de 2026, poniendo el foco en una larga lista de artistas recién confirmados que refuerzan el carácter internacional, estatal y gallego del festival. A los ya anunciados Linkin Park, Katy Perry y Dani Martín se suman ahora nombres como Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente, Sen Senra, Hoobastank o The Bloody Beetroots, entre muchos otros.

Este nuevo anuncio vuelve a situar al festival del Monte do Gozo a punto de agotar los abonos disponibles, repitiendo una tendencia que se mantiene desde su estreno en 2018, cuando O Son do Camiño logró colgar el cartel de sold out en todas y cada una de sus ediciones, un hito sin precedentes en el panorama musical español.

Grandes nombres

Entre las incorporaciones más destacadas figura Lola Índigo, una de las artistas más influyentes del pop nacional actual, que llegará a Santiago con un espectáculo de gran formato en el que conviven coreografías espectaculares, éxitos multiplatino y una cuidada puesta en escena. En el plano internacional, los escoceses Biffy Clyro reforzarán el peso del rock alternativo europeo con su sonido potente y emocional, mientras que Hoobastank traerá a Galicia un directo cargado de nostalgia con algunos de los himnos más reconocibles del rock de los años 2000.

Otro de los grandes nombres de este anuncio es Afrojack, DJ y productor neerlandés ganador de un Grammy, que desembarcará en O Son do Camiño con una sesión de alta energía marcada por grandes drops y algunos de los himnos más reconocibles de la electrónica global. A esta propuesta se suma The Bloody Beetroots en formato DJ set, con una actuación explosiva que mezcla electrónica, punk y espíritu rave.

El DJ internacional Afrojack Archivo

La nueva tanda de confirmaciones vuelve a subrayar la apuesta del festival por la música hecha en Galicia. Sen Senra, una de las figuras más destacadas del pop gallego actual, actuará ante su público con una propuesta que no deja de crecer y que mantiene una conexión especial con el festival. Junto a él estarán Carlos Ares, una de las propuestas emergentes con mayor proyección estatal, y otros nombres como Ortiga, Carlangas, D Valentino, Sarria o Habló Pablo, completando una representación gallega especialmente sólida.

El anuncio incorpora además artistas como Sexy Zebras, tras su reciente éxito agotando entradas en el Movistar Arena de Madrid; Leire Martínez, que regresa a Santiago en una nueva etapa musical; Niña Polaca; MVRK; Barry B; Corella; Michenlo y The Molotovs, ampliando el abanico estilístico del festival entre el pop, el rock y la música urbana.

La música electrónica volverá a tener un peso protagonista en el escenario SON Electro Repsol, con una programación que refuerza la conexión entre la escena internacional y el talento emergente. En esta edición se suman nombres como Jimi Jules, Patrick Mason en formato b2b con HAAi, DJ Gigola, Héctor Oaks, Carlita, MCR-T, Perel, Honeyluv, Paramida, Hoonine y Supergloss, además de la presencia nacional y gallega de Barbara Lago, Aida Blanco, Viviana Casanova, Caste, Bego Martin y Toutsanders.

O Son do Camiño volverá a celebrarse en 2026 como parte de Concertos do Xacobeo, programa musical impulsado por Turismo de Galicia, y contará un año más con Repsol como partner energético, utilizando combustible 100% renovable para alimentar los escenarios. Producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, el festival encara su próxima edición con el objetivo de superar sus propias marcas históricas y consolidar a Galicia como una parada imprescindible en el circuito internacional de grandes festivales.