Santiago de Compostela

La Xunta anuncia nuevos itinerarios integrados de FP para frenar el abandono escolar

Román Rodríguez avanza en Santiago medidas para garantizar la continuidad formativa y reforzar la orientación del alumnado desde la ESO

Eladio Lois
Eladio Lois
30/01/2026 12:54
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita al CIFP Politécnico de Santiago.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita al CIFP Politécnico de Santiago.
Xunta
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha anunciado este viernes en Santiago nuevas medidas para intensificar la lucha contra el abandono educativo temprano, con un foco específico en el alumnado masculino, que concentra las tasas más elevadas. Lo ha hecho durante una visita al alumnado de FP Básica de Carpintería del CIFP Politécnico de Santiago.

Rodríguez ha subrayado que, aunque Galicia se sitúa entre las comunidades con mejores resultados, con una tasa de abandono escolar del 10,4% en 2025, 2,4 puntos por debajo de la media estatal, el problema sigue teniendo un claro sesgo de género. En concreto, la tasa alcanza el 13,5% entre los hombres, frente al 7,2% en el caso de las mujeres, un desequilibrio que la Xunta pretende corregir con nuevas actuaciones.

Itinerarios integrados de FP

Entre las principales novedades anunciadas figura la puesta en marcha, ya el próximo curso, de los Itinerarios Integrados de Formación Profesional, que permitirán al alumnado de FP Básica acceder directamente a un ciclo medio sin necesidad de pasar por un nuevo proceso de admisión. Esta medida garantiza la continuidad de los estudios durante cuatro años, reduce las barreras administrativas y aporta mayor estabilidad académica al estudiantado.

El conselleiro puso como ejemplo el propio CIFP Politécnico de Santiago, donde el ciclo de Carpintería presenta una tasa de continuidad del 80% hacia ciclos medios desde su implantación en el curso 2021-22, un dato que respalda la eficacia de este modelo. 

Inmersión real en empresas

Otra de las líneas de actuación anunciadas es la creación de itinerarios empresariales, dirigidos a alumnado de la ESO, que incluirán estadías de inmersión real en negocios del entorno de los centros educativos. El objetivo es acercar al estudiantado a la realidad profesional, mejorar el conocimiento de las distintas salidas laborales y reforzar la motivación para continuar formándose.

Estas iniciativas se enmarcan en el Plan FPGal360, que busca consolidar un sistema de orientación integral, reforzar la FP Básica y lograr que el 100% del alumnado permanezca en el sistema educativo, al menos, hasta los 18 años. El plan también contempla facilitar la titulación a jóvenes con baja cualificación y atraer de nuevo al sistema educativo a personas que abandonaron los estudios de forma prematura.

