La Xunta acusa a Sanmartín de "deslealtad e irresponsabilidad" por romper la confidencialidad de un proyecto aún en negociación

La Xunta de Galicia ha acusado a la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, de actuar con “deslealtad e irresponsabilidad” tras anunciar públicamente un proyecto científico que el Ejecutivo autonómico estaba desarrollando con discreción junto a socios europeos y que ahora podría verse comprometido.

Según sostiene el Gobierno gallego, se trata de una iniciativa impulsada desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, concebida para reforzar el sistema de investigación e innovación de Galicia. Al tratarse de un proyecto competitivo a nivel europeo, la Xunta subraya que era imprescindible mantener la confidencialidad, una condición que, asegura, conocía el Concello de Santiago y que fue trasladado en los contactos y reuniones mantenidos en las últimas semanas.

Riesgo para la propuesta

La Administración autonómica advierte de que el anuncio realizado por la regidora municipal pone en riesgo la propia viabilidad de la propuesta, al vulnerar los compromisos de discreción adquiridos con otros socios internacionales. En este sentido, recalca que el papel del Concello se limitaba a manifestar su apoyo institucional, y no a hacer público un proyecto que aún se encontraba en una fase sensible de trabajo y negociación.

La Xunta considera además que la alcaldesa habría actuado con una "intencionalidad política y de notoriedad", al intentar capitalizar una iniciativa que no lidera el Ayuntamiento. A su juicio, esta decisión rompe la confianza y la lealtad institucional que deben regir en este tipo de proyectos estratégicos.

Responsabilidad institucional

El Ejecutivo gallego va más allá y sostiene que, si finalmente el proyecto no sale adelante por la desconfianza de los socios implicados u otras consecuencias derivadas de este anuncio, la única responsable será la alcaldesa de Santiago de Compostela.

Pese a la polémica, la Xunta insiste en que su objetivo sigue siendo potenciar la ciencia y la innovación hechas en Galicia, una línea de trabajo en la que se enmarcaba esta iniciativa y que, según advierte, podría verse seriamente dañada por la actuación municipal.